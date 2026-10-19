To najbardziej pożądane miasta w Polsce. Tu Polacy chcą żyć

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-19 16:10

Gdzie w Polsce mieszkańcy chcą żyć? Nie zawsze są to największe metropolie, które kojarzą się z szerokimi możliwościami zawodowymi i bogatą ofertą usług. Portal Business Insider stworzył ranking miast, które skutecznie przyciągają nowych mieszkańców. Oto top 30 miejscowości.

Najbardziej pożądane miasta w Polsce. Kto znalazł się na podium?

Ranking najbardziej pożądanych miast do życia w Polsce przygotował Business Insider, opierając zestawienie na danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących migracji. Pod uwagę wzięto lata 2021–2025, sprawdzając, gdzie przybywało mieszkańców, a gdzie więcej osób decydowało się na wyprowadzkę. Istotne było saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, a większą wagę przypisano nowszym danym. Dzięki temu ranking pokazuje, które miasta najskuteczniej przyciągały nowych mieszkańców w ostatnich latach.

Tu Polacy chcą mieszkać

Najbardziej pożądane miasta w Polsce. Kto znalazł się na podium? Z pewnością dla wielu o osób może być to zaskoczenie. Pełna lista 30 najbardziej pożądanych miast w Polsce znajduje się w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najbardziej pożądane miejsca do życia w Polsce

Czerwona pinezka wbita w mapę Polski przy napisie Warszawa. O pożądanych miastach do życia przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 31

Nie tylko Warszawa i Kraków. Mniejsze miasta przyciągają Polaków

W zestawieniu uwagę zwraca duża liczba mniejszych miejscowości. Takie położenie może być istotne dla osób, które chcą mieszkać poza największymi ośrodkami, ale jednocześnie mieć dostęp do ich rynku pracy i infrastruktury. Oczywiście w rankingu znalazły się również duże miasta, takie jak Kraków i Gdańsk - nie zajęły jednak czołowych pozycji. Pokazuje to, że wielkość miasta nie przesądza o jego miejscu w zestawieniu dotyczącym migracji.

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Gdzie w Polsce żyje się najlepiej?

Ranking, który zaprezentowaliśmy powyżej to jednak niejedyny, który może pomóc w wyborze miejsca do życia. Wcześniej pisaliśmy również o zestawieniu miast, w których żyje się najlepiej, a więcej przeczytacie tutaj: Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

Szczecin
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