Koniec anonimowych zakupów. Od 2027 r. podasz PESEL przy tych transakcjach

PESEL przy zakupach od 2027 roku. Na czym polega unijne rozporządzenie AMLR?

Nadchodzące zmiany to bezpośredni efekt unijnego rozporządzenia AMLR, którego nadrzędnym celem jest ukrócenie procederu prania brudnych pieniędzy i odcinanie źródeł finansowania organizacji terrorystycznych. Kluczowa część tych ustaleń nabierze mocy prawnej 10 lipca 2027 roku. Wdrożenie nowych regulacji ma ujednolicić procedury we wszystkich krajach UE, uniemożliwiając przestępcom legalizowanie środków z nielegalnych źródeł poprzez standardowe transakcje rynkowe.

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W jakich sytuacjach będzie trzeba podać PESEL? Próg dla biżuterii, zegarków i pojazdów

Zaostrzone procedury nie obejmą codziennych wydatków, lecz skupią się na ściśle wyznaczonych sektorach i transakcjach. Szczególną kontrolą objęte zostaną dobra luksusowe o znacznej wartości, w tym m.in. ekskluzywna biżuteria, markowe zegarki oraz niektóre środki transportu.

W przypadku zakupu wyrobów jubilerskich czy drogich zegarków, graniczną kwotą będzie 10 tys. euro. Inne, znacznie wyższe pułapy, ustalono dla konkretnych kategorii pojazdów. Unijni urzędnicy wskazali tu chociażby auta silnikowe, których cena przekracza barierę 250 tys. euro. Oznacza to, że przeciętny Kowalski nabywający samochód za ułamek tej kwoty, nie zostanie poddany tak rygorystycznym procedurom sprawdzającym.

Czy zakupy spożywcze i odzieżowe będą wymagały podania PESEL-u?

Europejskie wytyczne nie przewidują scenariusza, w którym od lata 2027 r. bylibyśmy zmuszeni do dyktowania numeru PESEL przy kasie w dyskoncie, sklepie z odzieżą czy podczas kupowania bułek w piekarni. Nowe prawo nie narzuca powszechnego obowiązku legitymowania klientów przy standardowych zakupach. Konieczność potwierdzenia tożsamości będzie egzekwowana wyłącznie w przypadkach wprost wskazanych w ustawie, koncentrujących się na transakcjach o wysokim ryzyku.