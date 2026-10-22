Ponad milion widzów zobaczyło nowy serial TVP. Teraz zmieniają godzinę emisji

Nowość TVP przyciągnęła ponad milion widzów. Takiej reakcji się spodziewali?

Szpitalne korytarze, walka o ludzkie życie, trudne decyzje i emocje, które nie pozwalają oderwać wzroku od ekranu. Taką rzeczywistość przedstawia "SOR", nowy serial emitowany na antenie TVP2. Produkcja od początku wzbudzała zainteresowanie, ale dopiero premierowy odcinek pokazał, jak wielu widzów postanowiło sprawdzić tę propozycję. Wynik oglądalności może cieszyć twórców, a reakcja stacji sugeruje, że ma ona nadzieję utrzymać zainteresowanie kolejnymi odcinkami.

Pierwszy odcinek "SOR-u" obejrzało aż 1,1 mln widzów. Informacją o wyniku pochwalili się twórcy serialu w mediach społecznościowych. Nie kryli radości z takiego przyjęcia produkcji i skierowali do publiczności krótkie, ale wymowne podziękowania.

Aż 1,1 mln widzów odc. 1 nowego serialu "SOR"! Dziękujemy. W związku z ogromnym zainteresowaniem i zapytaniami od Was - przenosimy emisję serialu na wcześniejszą porę. Od najbliższego wtorku #widzimysię co tydzień już o 21:50 w TVP2 - czytamy w sieci.

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To ważny sygnał dla nowej produkcji. Medyczne seriale od lat przyciągają widzów, ponieważ łączą dynamiczną akcję z historiami ludzi znajdujących się w wyjątkowo trudnych sytuacjach. W przypadku "SOR-u" dodatkowych emocji dostarcza miejsce akcji - szpitalny oddział ratunkowy, gdzie każdy dyżur może przynieść zupełnie nowe wyzwania.

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Na ekranie nie brakuje medycznych przypadków, napięcia i relacji między bohaterami. To właśnie takie połączenie ma sprawić, że widzowie będą chcieli wracać do serialu co tydzień. Pierwszy wynik oglądalności daje produkcji dobry punkt wyjścia, choć dopiero kolejne odcinki pokażą, czy uda się utrzymać tak duże zainteresowanie.