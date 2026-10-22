Tak zaprezentuje się Polska na Eurowizji Junior. TVP pokazała występ Wiktora Sasa

Wiktor Sas z "The Voice Kids" na Eurowizji Junior 2026

Wielki finał Eurowizji Junior 2026 to już kwestia najbliższych dni. Fani zastanawiają się nad kształtem polskiej prezentacji, a TVP wyszła im naprzeciw, pokazując materiał z próby kamerowej Wiktora Sasa. Triumfator najnowszej odsłony „The Voice Kids” zaprezentuje maltańskiej publiczności utwór „Gravity”, niosący przesłanie o nieustępliwym dążeniu do wyznaczonych celów i walce o własne marzenia. Współtwórcami piosenki są między innymi Lanberry i Tribbs, natomiast za wizualną stronę występu odpowiada Tomasz Motyl, znany z reżyserii konkursów w 2019, 2020 i 2022 roku. Po serii fotografii z przygotowań, stacja udostępniła wreszcie krótki film obrazujący sobotni występ.

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Wiktor Sas zdradził sekret jego występu na Eurowizji Junior 2026

Szczegóły polskiego występu na Eurowizji Junior 2026

Młodemu artyście na scenie towarzyszyć będą tancerki, a całość zostanie oparta na mroczniejszej, granatowej oprawie wizualnej. Wiktor Sas wystąpi w stylizacji łączącej eleganckie elementy garniturowe z niezobowiązującym jeansem, dopełnionej biżuteryjnymi łańcuszkami. Tło stanowić będą nowoczesne, trójwymiarowe ekrany wyświetlające figury geometryczne i wysokie obiekty przypominające wielkomiejskie wieżowce. Z relacji wynika, że wokalista prezentuje świetną formę głosową, co daje mu realne szanse na zajęcie wysokiego miejsca w finale. Pełną prezentację obejrzymy już w sobotę, a wspomniany fragment jest dostępny poniżej.

Gdzie obejrzeć finał Eurowizji Junior 2026?

Tegoroczny finał Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na sobotę, 24 października. Transmisja z Malty rozpocznie się punktualnie o godzinie 21:00. Polscy widzowie będą mogli śledzić muzyczne zmagania na kanale TVP2. Dodatkowo organizatorzy zapewniają transmisję na żywo za pośrednictwem oficjalnego kanału konkursu na platformie YouTube.