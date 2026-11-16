Marta Chodorowska otwarcie o wychowaniu syna. Zdradza, co sprawia jej największą trudność

Marta Chodorowska zdobyła popularność w serialu "Ranczo". Kim jest aktorka?

Marta Chodorowska przyszła na świat w 1981 roku w Sztumie i spełnia się zawodowo jako aktorka filmowa, serialowa oraz teatralna. Dyplom warszawskiej Akademii Teatralnej zdobyła w 2005 roku. Największą sławę w całym kraju zagwarantowała jej rola zbuntowanej córki wójta, Klaudii Kozioł, w hicie TVP "Ranczo", w którym grała przez dziesięć lat, od 2006 do 2016 roku. Publiczność zna ją również z innych popularnych produkcji telewizyjnych, takich jak "M jak miłość", "Barwy szczęścia" oraz "Korona królów".

Oprócz pracy przed kamerą artystka regularnie pojawia się na scenie, występując między innymi na deskach warszawskiego Teatru Kamienica oraz Teatru Współczesnego.

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Marta Chodorowska o cieniach macierzyństwa. Z jakimi problemami mierzy się aktorka?

W życiu prywatnym Marta Chodorowska spełnia się w roli żony oraz matki. Aktorka unika jednak zwierzeń w mediach na temat swoich bliskich. Z ogromną konsekwencją buduje mur wokół rodziny, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę z współczesnych zagrożeń czyhających na dzieci. Gwiazda bacznie obserwuje otaczającą nas rzeczywistość. Swoimi spostrzeżeniami na ten temat podzieliła się w wywiadzie dla radia VOX FM.

„Wstawanie o poranku, szykowanie do szkoły, budzenie. Teraz już mniej, ale jak był malutki, to wstawanie po prostu o piątej rano było dla mnie dosyć bolesne. Bycie mamą w dzisiejszych czasach wydaje mi się paradoksalnie trudniejsze. Czasami słyszę: »A, teraz marudzicie, macie tyle udogodnień. Wychowywanie dziecka w czasach komunizmu to była trudność, bo niczego nie było, a teraz jest wszystko - moim zdaniem nawet za dużo«. Niestety ten internet to jest oddzielny świat, nad którym nie panujemy. Nie mamy narzędzi, żeby wszystko skontrolować i ochronić przed tym swoje dziecko. Jak ja byłam dzieckiem, to nawet jeśli ktoś był takim kozłem ofiarnym w szkole, któremu dokuczano, to trwało to od godziny, nie wiem, ósmej do piętnastej. A potem człowiek był już od tego wolny. Teraz młody człowiek jest narażony na ten hejt 24 godziny na dobę. Wszystko można wrzucić na - jak ostatnio słyszałam - platformy algorytmiczne, żeby nie mówić »społecznościowe«, bo to nie ma nic wspólnego ze społecznością. Człowiek jest uzależniony od tego, czy dostanie te lajki i w ten sposób się definiuje. Nie przez to, czy jest fajnym kolegą, tylko czy jest wystarczająco fajny, żeby dostać ileś tam tych lajków. To jest jedna rzecz. Dwa - nie jesteśmy w stanie wszystkiego zablokować i skontrolować” - powiedziała w rozmowie z VOX FM Marta Chodorowska.

Aktorka podkreśliła również, że w tym wszystkim absolutnym priorytetem pozostaje dla niej zawsze dobro jej syna.