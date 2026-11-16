Serowska pokazała "karocę" córeczki. Ile kosztuje wózek małej Vivienne?

Dominika Serowska i Marcin Hakiel 2 listopada 2026 r. powitali na świecie swoje drugie wspólne dziecko. Dziewczynka otrzymała imię Vivienne. Para ma już syna Romea, który urodził się w grudniu 2024 r. Teraz rodzice stopniowo oswajają się z nową rzeczywistością, a Dominika chętnie dzieli się z obserwatorami kolejnymi chwilami z życia rodziny.

W niedzielę 15 listopada 2026 r. partnerka Marcina Hakiela pokazała na InstaStories zdjęcie z pierwszego spaceru z córeczką. Uwagę zwracał przede wszystkim wózek, który wybrali dla dziewczynki. To model w stylu retro, w miętowym kolorze, ze złotymi aluminiowymi wykończeniami. Producent zadbał również o praktyczne rozwiązania, w tym wbudowane rękawice chroniące dłonie rodziców przed zimnem.

Pierwszy spacer za nami. Karoca dla Vivi

- napisała Serowska.

Ile kosztuje wózek córki Hakiela i Serowskiej?

Okazuje się, że na taki zakup trzeba przygotować kilka ładnych tysięcy złotych. Podstawowy zestaw, obejmujący gondolę i spacerówkę, kosztuje ponad 5000 zł. Jeśli rodzice zdecydowali się również na fotelik samochodowy, cena wzrasta.

Co ciekawe, Na zdjęciach w "Super Expressie" z momentu kiedy Serowska i Hakiel opuszczali szpital z Vivienne, tata niósł córeczkę w czarnym nosidełku, w podobnym do tego, z którym "podróżował" mały Romeo. Być może nie zdecydowali się więc na zakup droższej wersji wózka z fotelikiem samochodowym, a może kupili go kilka dni później.

Zapytaliśmy Dominikę serowską, ile kosztowała "karoca" Vivienne.

Może lepiej nie podawajmy ceny

- odpowiedziała z uśmiechem.

Nie bez znaczenia są także materiały i wyposażenie. Jak podaje producent, tapicerka została wykonana z wodoodpornej ekoskóry z filtrem UV50, a wnętrze gondoli wykończono bawełną. Za komfort prowadzenia mają natomiast odpowiadać żelowe koła.

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel po raz drugi zostali rodzicami. Nietypowe imię maluszka