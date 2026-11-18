Poznański Sąd Okręgowy po raz kolejny zajmuje się sprawą Piotra P. Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że we wtorek ruszył ponowny proces odwoławczy byłego polityka Platformy Obywatelskiej z powiatu złotowskiego. Ze względu na specyfikę zarzutów oraz wnioski złożone przez strony, skład sędziowski zdecydował o utajnieniu rozprawy.

Z ustaleń śledczych zawartych w akcie oskarżenia wynika, że czyny te miały mieć miejsce w latach 2021–2023 w wielkopolskim Jastrowiu, a status pokrzywdzonych ma 14 dziewczynek.

Piotr P. z Platformy Obywatelskiej skazany w pierwszej instancji na 11 lat więzienia

Sąd Rejonowy w Złotowie w marcu 2025 roku uznał Piotra P. za winnego doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych i utrwalania ich nagich wizerunków. Oskarżony usłyszał wówczas nieprawomocny wyrok 11 lat więzienia.

Wymiar sprawiedliwości nałożył też na niego dożywotni zakaz pracy, zajmowania stanowisk oraz prowadzenia działalności związanej z edukacją, wychowaniem, leczeniem i opieką nad dziećmi. Ponadto mężczyzna otrzymał 10-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania do swoich ofiar, a także nakaz wypłaty na rzecz dziewczynek zadośćuczynienia w kwotach od 5 do 10 tys. zł.

Wyrok pierwszej instancji został jednak w całości uchylony w styczniu 2026 roku przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, który dopatrzył się naruszenia prawa oskarżonego do obrony i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. Z taką decyzją nie zgodziła się prokuratura, kierując skargę do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji śledczych i zdecydował o konieczności powtórzenia procesu apelacyjnego, przez co akta sprawy z powrotem trafiły do poznańskiego sądu okręgowego.

Były szef PO w Złotowie zatrzymany po interwencji matki pokrzywdzonej dziewczynki

Do zatrzymania Piotra P. doszło pod koniec 2023 roku, po tym jak matka jednej z pokrzywdzonych dziewczynek powiadomiła odpowiednie służby. W początkowej fazie postępowania śledczy badali wątek wykorzystania seksualnego czterech małoletnich oraz zrobienia zdjęć pięciu dziewczynkom, ale w trakcie dalszych czynności odkryto, że ofiar było więcej.

Lokalny serwis asta24.pl podawał, że według prokuratury oskarżony zapraszał dzieci do swojego miejsca zamieszkania, gdzie pod pretekstem badania wad postawy skłaniał dziewczynki do zdejmowania ubrań. Robił im także fotografie, zapewniając przy tym rodziców o konieczności stworzenia w ten sposób dokumentacji medycznej.

W przeszłości Piotr P. stał na czele struktur Platformy Obywatelskiej w powiecie złotowskim, a także trzy razy bezskutecznie kandydował na urząd burmistrza Jastrowia. Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.