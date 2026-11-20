Teresa Kubas-Hul o niezidentyfikowanych obiektach na Podkarpaciu

Groźne zdarzenia miały miejsce w piątek rano w dwóch punktach województwa podkarpackiego. W powiecie jarosławskim, na terenie wsi Mołodycz, jeden z obiektów spadł na nieużytki w odległości zaledwie 280 metrów od domku letniskowego. Kolejny bezzałogowiec rozbił się na obszarze leśnym pod Rudnikiem nad Sanem w powiecie niżańskim. Mimo powagi sytuacji żadna osoba nie ucierpiała w tych incydentach, co potwierdziły pracujące na miejscu służby.

Wstępne informacje na temat porannych wydarzeń przedstawiła na specjalnej konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Urzędniczka zwróciła uwagę na to, że rozbite w regionie maszyny mogą okazać się rosyjskimi rakietami. Dokładne dane dotyczące budowy oraz pochodzenia tych obiektów będą jednak znane dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań przez ekspertów wojskowych.

Miejsca upadku obu maszyn natychmiast odgrodzono, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Działania prowadzą tam funkcjonariusze policji, straży pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz specjalna jednostka ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wojewoda zwróciła się z oficjalnym wnioskiem do szefa MON o szybkie wysłanie tam żołnierzy wojsk chemicznych z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. „Jest bezpiecznie, nic nam nie zagraża” – uspokajała Teresa Kubas-Hul.

Bartosz Gubernat apeluje do mieszkańców w sprawie alertów RCB

Piątkowe incydenty wywołały dyskusję na temat skuteczności działania systemów ostrzegania ludności. Niektórzy mieszkańcy Rudnika nad Sanem twierdzili, że wycie syren rozległo się dopiero po głośnym wybuchu, co wzbudziło ich niepokój. W odpowiedzi na te głosy wojewoda podkarpacka zaprezentowała dokładny harmonogram pracy służb, udowadniając uruchomienie procedur bezpieczeństwa ze znacznym wyprzedzeniem.

W okolicach Rudnika nad Sanem nasłuch aktywowano w nocy o godzinie 1.58. Wstępne powiadomienie o możliwym niebezpieczeństwie nadano o 2.31, a najważniejszy komunikat wskazujący na realne zagrożenie trafił do ludzi o 6.33. Syreny włączono o 6.35, co dało trzy minuty zapasu przed uderzeniem maszyny w ziemię o godzinie 6.38. Analogiczne działania przeprowadzono w Mołodyczu, gdzie bezzałogowy obiekt spadł najpewniej chwilę po godzinie 7.00.

Na tle tych wydarzeń ze specjalnym apelem wystąpił Bartosz Gubernat, pełniący funkcję rzecznika wojewody. Ujawniono bowiem przypadek mieszkańca Rudnika nad Sanem, który przez zablokowanie w telefonie powiadomień z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie wiedział o zagrożeniu, a maszyna spadła tylko 200 metrów od jego posesji. Wyłączanie numeru RCB w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa może skończyć się tragedią dla zdrowia i życia ludzkiego. Urzędnicy przypominają, że tego typu wiadomości służą ratowaniu życia i nie wolno ich ignorować.

Sonda Czy po uruchomieniu syren mieszkańcy powinni automatycznie otrzymywać alert na telefon? Tak, zawsze Tak, ale tylko przy potwierdzonym zagrożeniu Obecny system jest wystarczający Trudno powiedzieć