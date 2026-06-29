Katarzyna Bosacka świętuje pierwszą rocznicę ślubu! Pokazała wyjątkowe zdjęcia z ukochanym

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-06-29 8:25

Po bolesnym rozstaniu Katarzyna Bosacka znalazła szczęście u boku tajemniczego Tomasza. Zakochani pod koniec czerwca ubiegłego roku wzięli ślub w otoczeniu najbliższej rodziny oraz przyjaciół. W pierwszą rocznicę ślubu dziennikarka pokazała wyjątkowe zdjęcia z drugim mężem.

Katarzyna Bosacka znalazła miłość po rozwodzie

W połowie 2023 roku zakończyło się małżeństwo Katarzyny i Marcina Bosackich. Był o szok nie tylko dla fanów dziennikarki, ale również jej samej. Jeszcze kilka tygodni wcześniej we wspólnym wywiadzie zapewniali o wielkiej miłości. Krótko po tym mężczyzna spakował walizki i wyprowadził się do innej kobiety. Idąc tym samym w kroki swojego ojca i zostawiając żonę z czwórką dzieci.

Małżeństwo Bosackich oficjalnie zakończyło się w marcu 2024 roku. Wystarczyła jedna rozprawa, która trwała zaledwie pół godziny. Dość szybko do historii przeszedł również związek Marcina Bosackiego. Za to jego była żona układa sobie życie u boku nowego partnera. Katarzyna Bosacka (54 l.) pół roku po rozwodzie potwierdziła, że znowu jest zakochana.

Początkowo dziennikarka niewiele mówiła o nowym ukochanym. Jednak z czasem nie ukrywała, że mają wobec siebie poważne zamiary. Z czasem coraz więcej mówiło się o potencjalnym drugim ślubie Bosackiej, która milczała na ten temat jak zaklęta. Aż pod koniec czerwca 2025 roku, gdy pokazała ślubne zdjęcie z partnerem.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka zdradza kulisy wesela. "Nie było picia wódy, mordobicia i disco polo"

Katarzyna Bosacka świętuje pierwszą rocznicę ślubu

Katarzyna Bosacka i jej ukochany Tomasz pobrali się w otoczeniu najbliższych 28 czerwca ubiegłego roku. "I żyli długo i szczęśliwie" - napisała pod ślubną fotką. Dziennikarka miała na sobie elegancką suknię w kobaltowym kolorze, do której dobrała różowe szpilki. Jej partner prezentował się równie elegancko w granatowym garniturze.

W pierwszą rocznicę ślubu Bosacka zamieściła na Instagramie kilka wspólnych zdjęć z Tomaszem. Na pierwszym z nich widać zakochaną parę, na krótko po ślubnej ceremonii. Kolejne wywołało uśmiech na twarzach obserwujących. Małżonkowie przebrali się bowiem za... marchewkę z groszkiem!

Jak marchewka z groszkiem, jak cebulka ze śledziem, dziś pierwsza rocznica i dalej jedziem! - napisała w poście.

Katarzyna Bosacka stara się chronić prywatność drugiego męża. Rzadko pokazuje prywatne kadry w sieci, ale czasami odchodzi od tej reguły. Ukochany towarzyszył jej również podczas jednej z jesiennych premier teatralnych

Zobacz również: Ślub Katarzyny Bosackiej. W krzakach doszło do skandalu! Panna młoda zbulwersowana

Kolaż zdjęć prezentujący Katarzynę Bosacką w trzech odsłonach: uśmiechniętą w kolorowej koszuli, w stroju warzywnym z partnerem oraz w eleganckiej niebieskiej sukni ślubnej u boku męża Tomasza, schodzących po schodach. Więcej o rocznicy ślubu przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 23
Super Express Google News
Sonda
Lubisz Katarzynę Bosacką?
Katarzyna Bosacka o największych grzechach żywieniowych Polaków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA BOSACKA