Katarzyna Bosacka świętuje pierwszą rocznicę ślubu! Pokazała wyjątkowe zdjęcia z ukochanym

Katarzyna Bosacka znalazła miłość po rozwodzie

W połowie 2023 roku zakończyło się małżeństwo Katarzyny i Marcina Bosackich. Był o szok nie tylko dla fanów dziennikarki, ale również jej samej. Jeszcze kilka tygodni wcześniej we wspólnym wywiadzie zapewniali o wielkiej miłości. Krótko po tym mężczyzna spakował walizki i wyprowadził się do innej kobiety. Idąc tym samym w kroki swojego ojca i zostawiając żonę z czwórką dzieci.

Małżeństwo Bosackich oficjalnie zakończyło się w marcu 2024 roku. Wystarczyła jedna rozprawa, która trwała zaledwie pół godziny. Dość szybko do historii przeszedł również związek Marcina Bosackiego. Za to jego była żona układa sobie życie u boku nowego partnera. Katarzyna Bosacka (54 l.) pół roku po rozwodzie potwierdziła, że znowu jest zakochana.

Początkowo dziennikarka niewiele mówiła o nowym ukochanym. Jednak z czasem nie ukrywała, że mają wobec siebie poważne zamiary. Z czasem coraz więcej mówiło się o potencjalnym drugim ślubie Bosackiej, która milczała na ten temat jak zaklęta. Aż pod koniec czerwca 2025 roku, gdy pokazała ślubne zdjęcie z partnerem.

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Katarzyna Bosacka świętuje pierwszą rocznicę ślubu

Katarzyna Bosacka i jej ukochany Tomasz pobrali się w otoczeniu najbliższych 28 czerwca ubiegłego roku. "I żyli długo i szczęśliwie" - napisała pod ślubną fotką. Dziennikarka miała na sobie elegancką suknię w kobaltowym kolorze, do której dobrała różowe szpilki. Jej partner prezentował się równie elegancko w granatowym garniturze.

W pierwszą rocznicę ślubu Bosacka zamieściła na Instagramie kilka wspólnych zdjęć z Tomaszem. Na pierwszym z nich widać zakochaną parę, na krótko po ślubnej ceremonii. Kolejne wywołało uśmiech na twarzach obserwujących. Małżonkowie przebrali się bowiem za... marchewkę z groszkiem!

Jak marchewka z groszkiem, jak cebulka ze śledziem, dziś pierwsza rocznica i dalej jedziem! - napisała w poście.

Katarzyna Bosacka stara się chronić prywatność drugiego męża. Rzadko pokazuje prywatne kadry w sieci, ale czasami odchodzi od tej reguły. Ukochany towarzyszył jej również podczas jednej z jesiennych premier teatralnych.

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