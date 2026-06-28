Top Of The Top Sopot Festival 2026. Znamy nominowanych do Bursztynowego Słowika!

Wydarzenie znane jako Top Of The Top Sopot Festival regularnie przyciąga przed telewizory tłumy widzów, a także pełną widownię do Opery Leśnej. To miejsce zapisało się już dawno w historii muzyki rozrywkowej. Punktem kulminacyjnym imprezy niezmiennie pozostaje rywalizacja o statuetkę Bursztynowego Słowika, która często staje się ważnym momentem w drodze zawodowej artystów. W przeszłości laureatami tej prestiżowej nagrody byli między innymi Carla Fernandes, Oskar Cyms oraz Dawid Kwiatkowski.

Bursztynowy Słowik 2026. Zacięta walka na Top Of The Top Sopot Festival

Nagroda w konkursie jest nie tylko dowodem docenienia przez branżę muzyczną, ale głównie wyrazem uznania ze strony publiczności, która oddaje swoje głosy na żywo. Nadchodząca odsłona festiwalu szykuje się bardzo ciekawie za sprawą zróżnicowanych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców znajdą się artyści o ugruntowanej pozycji, jak również młode talenty, które aktualnie dominują w sieci i na radiowych listach przebojów.

Bursztynowy Słowik 2026: Nominowani. Zaskakująca gwiazda z Euro 2012 na liście

Muzyczne zmagania zaplanowano na 25 sierpnia 2026 roku w słynnej Operze Leśnej. Sporym zaskoczeniem jest pojawienie się w gronie nominowanych Oceany, niemieckiej artystki odpowiedzialnej za hit "Endless Summer", który promował Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Pytanie brzmi, czy wokalistce uda się pokonać polskich konkurentów i zdobyć Słowika. Walka o nagrodę rozegra się między następującymi wykonawcami:

Oceana

Anna Karwan

Kasia Sienkiewicz

Jeremi Sikorski

Kuba i Kuba

Natalia Muianga

Jovi

Emo x Sarsa

Triumfatora poznamy pod koniec sierpnia, a całe wydarzenie gwarantuje mnóstwo emocji i wokalnych popisów na najwyższym poziomie.

Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika | Sopot Top of the Top Festival