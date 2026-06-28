Brat Szczęsnego oświadczył się na koncercie Podsiadły. Skradł show gwiazdorowi

Koncert Podsiadły na PGE Narodowym

Występ Dawida Podsiadły na warszawskim PGE Narodowym przyciągnął rzesze fanów, mimo fali ogromnych upałów. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i odpowiednio zadbali o bezpieczeństwo widzów. Wśród bawiących się na przedostatnim koncercie trasy „Obrotowy Tour 2026” znalazł się Jan Szczęsny – były piłkarz, trener i brat naszego bramkarza. Mężczyzna zaplanował coś specjalnego i zadbał, aby ten wieczór stał się niezapomnianym przeżyciem dla niego i jego wybranki.

Podczas gdy artysta dawał z siebie wszystko na scenie, Szczęsny postanowił się oświadczyć. Udostępnione w mediach społecznościowych fotografie pokazują, że widzowie w pobliżu byli całkowicie zaskoczeni rozwojem wypadków. Sądząc po ich minach, mieli niemały dylemat, czy obserwować romantyczne oświadczyny, czy śledzić dalej występ ulubionego wokalisty.

Brat Szczęsnego oświadczył się na PGE Narodowym

Starszy brat Wojciecha Szczęsnego od dłuższego czasu jest w szczęśliwym związku, ale rzadko dzieli się szczegółami z życia prywatnego w internecie. Tym razem jednak zrobił wyjątek i pochwalił się romantycznym momentem ze swoimi obserwatorami. Na jego profilu pojawiły się zdjęcia uwieczniające moment zaręczyn podczas muzycznego widowiska na stadionie.

Miłość, bardzo - napisał w opisie do posta.

W relacji na Instastories postanowił dodatkowo nawiązać do znanego utworu z Męskiego Grania.

I ciebie też bardzo - podkreślił.

Gratulujemy!

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