Oceana była w Polsce niezwykle popularna. Co aktualnie robi wokalistka znana z Euro 2012?

Przeboje takie jak "Cry, cry", "Endless summer" oraz "La la" budzą dziś u wielu polskich słuchaczy sentymentalne wspomnienia. Niemiecka piosenkarka Oceana królowała z nimi w stacjach radiowych na całym kontynencie, zdobywając szczególne uznanie w naszym kraju. Mimo kilku lat ogromnego sukcesu, artystka w pewnym momencie zniknęła ze sceny. Sprawdziliśmy, czym zajmuje się obecnie.

Oceana: muzyczne początki, wielkie przeboje i Euro 2012

Wokalistka urodziła się w 1982 roku w Niemczech. Jej matka pracowała w branży modowej, natomiast zamiłowanie do muzyki zaszczepił w niej ojciec. Był on DJ-em pochodzącym z Martyniki, a jego bliskim znajomym był znany muzyk jazzowy, Maceo Parker. Swoją drogę artystyczną młoda Oceana Mahlmann rozpoczęła nie od śpiewania, lecz od tańca. Swój debiutancki kontrakt płytowy zawarła dopiero kilka lat później, w 2008 roku.

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Debiutancki utwór "Cry, cry" okazał się wielkim hitem w całej Europie. Piosenka zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w trzech państwach, w tym w Polsce, stając się najchętniej kupowanym singlem roku nad Wisłą. Dzięki tej sławie Oceana wielokrotnie koncertowała w naszym kraju, a podczas festiwalu w Sopocie uhonorowano ją nagrodą publiczności. Wzięła również udział w programie "Taniec z Gwiazdami", z którego zrezygnowała z powodu ciąży. Ogromna popularność w Europie Środkowo-Wschodniej zaowocowała propozycją od UEFA na nagranie głównego utworu turnieju Euro 2012, rozgrywanego w Polsce i Ukrainie. Kawałek "Endless summer" stał się kolejnym wielkim sukcesem wokalistki. W późniejszym czasie artystka próbowała swoich sił w krajowych eliminacjach do Eurowizji 2014 w Niemczech, jednak bez skutku, po czym zniknęła z mediów. Swój trzeci i ostatni dotąd album zaprezentowała w 2018 roku bez większego echa.

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Czym zajmuje się obecnie 44-letnia wokalistka?

W lutym bieżącego roku Oceana obchodziła 44. urodziny. Mimo braku nowych nagrań od kilku lat, wciąż udziela się muzycznie. Co więcej, w latach 2023-2024 artystka wznowiła karierę aktorską, występując w dwóch seriach niemieckiego serialu kryminalnego "SOKO Hamburg". Można było ją również zobaczyć w epizodycznych rolach w innych niemieckich produkcjach. Oceana nie zapomina też o polskich fanach. W niedawnym czasie wystąpiła podczas kilku wydarzeń muzycznych organizowanych przez TVP, m.in. na Wakacyjnej Trasie Dwójki. W kwietniu tego roku była główną gwiazdą imprezy "Galacticos Show" w Polsce, a w czerwcu dała plenerowy koncert podczas Dni Gminy Świerklaniec na Śląsku. Wciąż istnieje więc szansa na powrót do starych przebojów i posłuchanie wokalistki na żywo. Jeśli chodzi o życie prywatne, Oceana bardzo dba o swoją prywatność i niewiele wiadomo o jej bliskich.

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