Aktualizacja, godz. 12:30

Policyjna obława w Małopolsce dobiegła końca. Jak przed południem przekazała policjantka w rozmowie z "Faktem", poszukiwany mężczyzna został zatrzymany na terenie pobliskiego lasu. Sprawcę zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, co doprowadziło do jego ujęcia.

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Do dramatycznych wydarzeń doszło wcześnie rano w miejscowości Łękawica w rejonie Wadowic. Służby otrzymały zgłoszenie o awanturze domowej, która miała tragiczny finał. Jak informuje policja, wszystko wydarzyło się po godzinie szóstej.

- O 6:30 zostaliśmy powiadomieni i skierowani na interwencję w miejscowości Łękawica. Tam miało dojść do awantury domowej, w trakcie której 48-letni mężczyzna miał być zaatakowany ostrym narzędziem

- przekazuje nam rzecznik małopolskiej policji.

Poszkodowany 48-latek został przetransportowany do szpitala. Nie wiadomo na razie jaki jest jego stan.

- Ten mężczyzna został przewieziony do szpitala. W trakcie przewożenia do szpitala przez załogę medyczną był przytomny

- dodaje rzecznik.

Wielka obława policyjna. W akcji śmigłowiec i drony

Napastnik natychmiast po zdarzeniu zbiegł z miejsca i ukrył się w pobliskim kompleksie leśnym. Policja błyskawicznie rozpoczęła zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. Ogłoszono alarm dla kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy przeczesują teren. W obławie wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt.

- Sprawca tego zdarzenia oddalił się z miejsca i udał do pobliskiego masywu leśnego. W akcji poszukiwawczej działa kilkudziesięciu policjantów. Został ogłoszony alarm. W akcji biorą udział psy tropiące, drony oraz śmigłowiec

- słyszymy od policjantki.

Policja zapewnia: "Chcemy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom"

Głównym celem prowadzonej na ogromną skalę operacji jest jak najszybsze ujęcie sprawcy ataku. Rzecznik małopolskiej policji w rozmowie z "Super Expressem" podkreśliła, że priorytetem jest także bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

- Działania prowadzone są w celu zatrzymania sprawcy i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom

- przekazała nam rzecznik.

Na ten moment funkcjonariusze nie udzielają informacji, czy poszukiwany mężczyzna może wciąż mieć przy sobie niebezpieczne narzędzie. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności.