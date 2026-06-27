Ekstremalne temperatury uderzyły w kraj już o poranku. Wskazania termometrów w Słubicach punktualnie o godzinie 8:00 pokazały niezwykle wysokie 27,3 stopnia Celsjusza, natomiast w zdecydowanej większości polskich regionów dzień rozpoczął się od wartości znacznie przewyższających 20 st. C.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają wyjątkowo trudny weekend i brak powodów do optymizmu. Dla terenów zachodnich oraz centralnych wydano ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia, obowiązujące od soboty od godziny 10:00 do poniedziałku do 20:00, a w niektórych regionach temperatura może przekroczyć nawet barierę 40 stopni w cieniu.

Odwołane imprezy plenerowe. Lista miast, które przegrały z falą upałów

Trudne warunki atmosferyczne zmusiły lokalne władze i organizatorów wydarzeń do kapitulacji przed pogodą. Skupiono się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom i zwierzętom, dlatego wiele miast opublikowało oficjalne oświadczenia o nagłej modyfikacji lub całkowitym anulowaniu zaplanowanych na weekend atrakcji.

Władze Krakowa podjęły decyzję o pozostawieniu zabytkowych tramwajów w zajezdni. Długo wyczekiwany przejazd historycznych pojazdów został odwołany.

"Uwaga! Parada zabytkowych tramwajów NIE ODBĘDZIE SIĘ 28 czerwca 2026 roku, ze względu na zapowiadaną na najbliższy weekend falę tropikalnych upałów. Musimy ją przełożyć, dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, ale także pracowników Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie"

Taki komunikat przeczytać można na oficjalnej stronie miasta Krakowa. Podobne kroki podjęto w gminie Kłodzko, gdzie lokalne władze postanowiły całkowicie wstrzymać weekendowe plany.

"W związku z zaleceniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ODWOŁUJE SIĘ wszystkie imprezy organizowane przez Gminę Kłodzko oraz jej jednostki organizacyjne i pomocnicze w dniach 26-28 czerwca! Jednocześnie zalecam organizatorom pozostałych wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Kłodzko o ich odwołanie lub przełożenie na inny termin. Bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników wydarzeń jest dziś naszym absolutnym priorytetem"

- to oficjalne stanowisko, o którym poinformował wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Mieszkańcy Warki nie obejrzą z kolei zaplanowanych wcześniej pokazów cyrkowych.

"WARKA - informujemy, że w trosce o Wasz komfort i bezpieczeństwo w obliczu zapowiadanych upałów, spektakl w dniu 27 czerwca (sobota) zostaje odwołany!"

- opublikował w mediach Cyrk Fantazja. Samorząd w Wągrowcu również skasował z kalendarza największe atrakcje tego weekendu. Odwołano tam zarówno niezwykle popularne Senioralia, jak i regionalne pokazy koni.

- Organizatorzy niedzielnych wydarzeń – Urząd Miejski w Wągrowcu, Miejski Dom Kultury w Wągrowcu oraz Związek Hodowców Koni Wielkopolskich w Gnieźnie Powiatowe Koło w Wągrowcu – przez ostatnie kilka dni szczegółowo analizowali prognozy pogody na najbliższą niedzielę. Niestety, najbardziej wiarygodna prognoza krótkoterminowa wskazuje, że kulminacja upałów nastąpi właśnie 28 czerwca. W trosce o bezpieczeństwo uczestników, II Wągrowieckie Senioralia oraz XXVIII Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych zostają odwołane. Zdrowie uczestników tych wydarzeń, a w przypadku Wystawy Koni, także troska o dobrostan zwierząt są naszymi priorytetami. Do końca liczyliśmy, że warunki atmosferyczne umożliwią przeprowadzenie wydarzeń w zaplanowanej formie. Organizatorzy starali się zapewnić więcej miejsc zacienionych, kurtyny wodne, napoje, a także zwiększyć ilość wodopojów dla zwierząt. Zdaję sobie sprawę, że oba wydarzenia były wyczekiwane przez mieszkańców. Niestety, ekstremalnie wysokie temperatury uniemożliwiają ich bezpieczne przeprowadzenie. Przepraszam wszystkie zawiedzione osoby i proszę o przyjęcie naszej wspólnej decyzji ze zrozumieniem - przekazała Alicja Trytt - Burmistrz Miasta Wągrowca.

Włodarze Kalisza zrezygnowali natomiast z zaplanowanego wcześniej pikniku połączonego z rajdem rowerowym.

"Kochani, z uwagi na wysokie temperatury i zapowiadaną upalną niedzielę musimy odwołać zaplanowany na niedzielę rajd rowerowy połączony z piknikiem. Wydarzenia realizowanego w ramach projektu Rozwoju Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

- opublikowano na stronie miasta Kalisz. Weekendowych planów nie zrealizują również mieszkańcy Elbląga, którzy czekali na pokazy akrobacji lotniczych oraz plenerowe zabawy taneczne.

"Ze względu na prognozowane ekstremalne upały organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu pokazów lotniczych Aeroklubu Elbląskiego oraz przeniesieniu Potańcówki dla Seniorów „Grochy jak za dawnych lat” na inny termin. To decyzje podyktowane troską o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników wydarzeń."

- czytamy na profilu „Elbląg dla Was”.

Z kolei proboszcz parafii w Pszowie poinformował o odwołaniu Drogi Krzyżowej na Kalwarię Pszowską.

"W związku z prognozowanymi na najbliższe dni bardzo wysokimi temperaturami oraz ostrzeżeniami dotyczącymi zagrożenia dla zdrowia podczas długotrwałego przebywania na słońcu, podjąłem decyzję o odwołaniu planowanej na sobotę 27 czerwca 2026 r. Drogi Krzyżowej na Kalwarię Pszowską. Nie jest to decyzja łatwa, ponieważ wiem, jak ważne jest dla wielu z nas to wspólne nabożeństwo. Jednak jako proboszcz jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczestników. Wśród osób planujących udział są dzieci, osoby starsze oraz cierpiące na różne schorzenia, a przejście kilku kilometrów w godzinach największego upału mogłoby stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Decyzja ta nie wynika z wygody ani braku chęci organizacji wydarzenia, lecz wyłącznie z troski o dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Proszę o zrozumienie i życzliwe przyjęcie tej decyzji." - napisał ks. Andrzej Pyrsz, proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Pszowie.

Święto Wrocławia bez zmian. Władze miasta stawiają jednak twarde warunki

Władze miasta zdecydowały, że obchody Święta Wrocławia będą w całości kontynuowane, choć wdrożono specjalne środki zapobiegawcze i pozostawiono sobie twardą furtkę do szybkiej zmiany zdania w razie pogorszenia sytuacji.

"Plenerowe imprezy w ramach Święta Wrocławia odbędą się zgodnie z planem. Zadbamy o dodatkowe zadaszenia i bezpłatną kranówkę we wszystkich lokalizacjach i mgiełki wodne. W razie rekomendacji Rządowego Centrum Begegnstwa - imprezy zostaną odwołane" Te działania zapowiadają lokalne władze Wrocławia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła alerty. Ważny komunikat dla Polaków

Ze względu na skrajnie niebezpieczne prognozy, na telefony milionów obywateli rozesłano z kolei wiadomości tekstowe z oficjalnym komunikatem państwowym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało wytyczne na 27 i 28 czerwca, które wskazują jasne zasady postępowania podczas morderczych upałów w Polsce.

„Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież”

Czerwone alerty meteorologiczne wydawane przez synoptyków nigdy nie powinny być lekceważone przez społeczeństwo. To oficjalny i bardzo wyraźny znak ostrzegawczy, który informuje o bezpośrednim zagrożeniu dla ludzkiego zdrowia i możliwości wystąpienia sytuacji zagrażających życiu wszystkich przebywających na słońcu osób.