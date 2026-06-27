Tomaszewska, Gorczyca, Rutkowski i inni pokazali świadectwa dzieci. Nie brakowało czerwonych pasków

Czerwone paski i powody do dumy. Gwiazdy świętują zakończenie roku szkolnego

W tym roku wielu znanych rodziców miało szczególne powody do świętowania. Swoimi sukcesami pochwalili się między innymi syn Krzysztofa i Mai Rutkowskich, córka Dariusza Michalczewskiego oraz syn prezydenta Polski Karola Nawrockiego.

W każdym przypadku nie zabrakło świadectw z wyróżnieniem. Rodzice publikowali zdjęcia i gratulacje, podkreślając, że za dobrymi wynikami stoją miesiące systematycznej pracy.

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Małgorzata Tomaszewska zwróciła uwagę na coś więcej niż oceny

Małgorzata Tomaszewska postanowiła spojrzeć na szkolny rok nieco szerzej. Prezenterka opublikowała zdjęcia z synem i podkreśliła, że szkoła to nie tylko stopnie. Jak zauważyła, równie ważne są relacje, zdobywane doświadczenia oraz małe codzienne kroki, które z czasem prowadzą do większych osiągnięć. Po zakończeniu drugiej klasy jej syn może już cieszyć się wakacyjną przerwą.

Ważny etap w życiu córki Karoliny Gorczycy

Duże emocje towarzyszyły także Karolinie Gorczycy. Aktorka pokazała zdjęcie z córką Marią, która zakończyła właśnie szkołę podstawową. Gwiazda przyznała, że trudno jej uwierzyć, jak szybko minęły ostatnie lata. Przy okazji pogratulowała wszystkim absolwentom i życzyła im udanego wypoczynku po miesiącach nauki.

Aneta Zając świętuje podwójnie

Szczególny dzień przeżywała również Aneta Zając. Jej bliźniacy Robert i Michał zakończyli edukację w szkole podstawowej. Aktorka nie ukrywała dumy z synów. Dodatkowo sama otrzymała od szkoły specjalne podziękowanie za zaangażowanie i aktywny udział w życiu klasy.

Pierwsze świadectwo starszej córki Agnieszki Kaczorowskiej

Dla Agnieszki Kaczorowskiej tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało wyjątkowy charakter. Aktorka pochwaliła się pierwszym świadectwem swojej córki.

Czas na wakacyjny odpoczynek

Choć świadectwa były bohaterami piątkowych uroczystości, teraz uwaga dzieci skupia się już na czymś zupełnie innym. Po miesiącach nauki rozpoczęły się wakacje, a wraz z nimi czas odpoczynku, podróży i rodzinnych wyjazdów.

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