Nawrocki pęka z dumy. Jego syn zakończył rok z czerwonym paskiem

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-26 16:30

Karol Nawrocki pochwalił się wyjątkowym zdjęciem z młodszym synem. Antek zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, a dumny ojciec pokazał rodzinny kadr w mediach społecznościowych.

Szczęśliwy Karol Nawrocki w granatowej marynarce robi selfie ze swoim młodszym synem Antkiem, który w garniturze i krawacie trzyma świadectwo szkolne z czerwonym paskiem, co jest powodem do dumy. Więcej rodzinnych historii znajdziesz na naszym portalu.
Autor: nawrockipl/ Instagram
  • Karol Nawrocki, znany prezes IPN, podzielił się wzruszającym momentem z życia prywatnego, celebrując szkolny sukces swojego syna.
  • Jego młodszy syn, Antek, zakończył rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem, co wywołało ogromną dumę u ojca.
  • Zobacz, jak ten osobisty kadr, daleki od polityki, rezonuje z rodzicami i co oznacza "misja zakończona sukcesem" w rodzinnym wymiarze.

Syn Karola Nawrockiego ze świadectwem z czerwonym paskiem

Koniec roku szkolnego to dla uczniów wielka ulga, a dla rodziców często moment ogromnej dumy. Tak było też u Karola Nawrockiego, który pokazał w mediach społecznościowych zdjęcie z młodszym synem Antkiem.

Na fotografii widać uśmiechniętego chłopca trzymającego świadectwo szkolne z czerwonym paskiem. To jasny znak, że rok szkolny zakończył się dla niego bardzo dobrym wynikiem. Nawrocki nie ukrywał radości i postanowił podzielić się tą chwilą z obserwującymi.

„Misja zakończona sukcesem!”

Do zdjęcia Karol Nawrocki dodał krótki wpis, w którym pochwalił syna i podziękował wszystkim, którzy stoją za szkolnymi sukcesami dzieci.

„Antek już odebrał swoje świadectwo — misja zakończona sukcesem!” — napisał.

 „Każdy dyplom ukończenia roku szkolnego to ciężka praca ucznia, za którą stoi sztab ludzi — nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy z klasy” — podkreślił Nawrocki.

Czerwony pasek i szeroki uśmiech

Na zdjęciu uwagę od razu przyciąga świadectwo z czerwonym paskiem. W polskich szkołach to wyróżnienie dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Nic dziwnego, że Antek szeroko się uśmiechał, a jego tata wyglądał na wyjątkowo dumnego.

To jeden z tych rodzinnych momentów, które zna wielu rodziców: koniec roku, świadectwo w ręku, ulga po miesiącach nauki i poczucie, że naprawdę jest co świętować.

Nawrocki złożył życzenia uczniom

Karol Nawrocki zwrócił się też do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli rozpoczynających wakacje.

„Życzę Wam wszystkim spokojnych, bezpiecznych i przede wszystkim udanych wakacji!” — napisał.

Pod wpisem szybko pojawiły się komentarze. Internauci gratulowali Antkowi wyniku i życzyli rodzinie udanego odpoczynku. „Gratuluję zdolnego syna” — napisał jeden z komentujących.

Prywatny kadr zamiast polityki

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Tym razem w mediach społecznościowych Nawrockiego nie było politycznych deklaracji ani ostrych komentarzy. Był za to zwykły, rodzinny moment, syn ze świadectwem z czerwonym paskiem i ojciec, który nie kryje dumy. A taki obrazek, zwłaszcza na koniec roku szkolnego, potrafi wywołać więcej emocji niż niejeden oficjalny wpis.

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KAROL NAWROCKI
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
SYN PREZYDENTA