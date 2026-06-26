Marta Nawrocka z Kasią na zakończenie roku szkolnego. Pierwsza dama w błękicie, córeczka w mundurku

Zeszły rok był pełen ważnych wydarzeń w życiu rodziny Nawrockich. Po pierwsze brali udział w kampanii wyborczej, następnie przyszedł czas na wygraną Karola Nawrockiego w wyborach i zaprzysiężenie na prezydenta Polski. To wszystko wiązało się dla rodziny z przeprowadzką z rodzinnego Gdańska do Warszawy. Zmiana miejsca zamieszkania pociągnęła ze sobą zmianę znajomych i otoczenia także dla dzieci. Rok szkolny, który właśnie się zakończył młodsze dzieci prezydenta rozpoczęły już w Warszawie.

Nastoletni syn Antek zaczął naukę w szkole średniej, a mała Kasia poszła do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zaczynając tym samy szkolną przygodę. Dziewczynka zapoznała więc nowe koleżanki, nowych kolegów - zawiązała nowe przyjaźnie, które, kto wie, mogą być cenne przez całe lata. Na Kasię Nawrocką czekały pierwsze szkolne zadania, ale też wycieczki, szkolne wyjazdy i atrakcje, słowem uczniowskie życie.

Kasia Nawrocka skończyła pierwszą klasę! W ostatnim dniu szkoły towarzyszyła jej mama

W końcu przyszedł czas na zakończenie roku szkolnego. Kasia Nawrocka wraz z mamą, czyli pierwszą damą Martą Nawrocką, pojawiły się w kościele. Katolicy często kończą rok szkolny wybierając udział we mszy, by podziękować opatrzności za szczęśliwie przeżyty szkolny czas i prosić o opiekę w wakacje.

Obie mama i córka prezentowały się bardzo elegancko. Pierwsza dama miała na sobie bardzo elegancki garnitur w kolorze błękitnym, do którego dobrała jedną ze swoich ulubionych torebek oraz czarne szpilki. Kasia Nawrocka zaś była w szkolnym mundurku, ponieważ w jej szkole są obowiązkowe oficjalne stroje. Pani prezydentowa niosła też różową torbę prezentową z logo znanej marki, być może prezent na zakończenie roku dla nauczycieli.

Czas na zasłużone wakacje!

Widać, że przez dziesięć miesięcy szkoły Kasia wyrosła. Teraz jest uczennicą, która zdała do drugiej klasy! Rodzice mogę być z niej dumni, wszak każdy wie, ile emocji wiąże się z początkiem szkoły. Teraz więc czas na zasłużone wakacje.

27