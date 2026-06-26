Marta Kaczyńska zadała szyku na zakończeniu roku szkolnego. Z synem przyjechali rowerami. Były balony i dyplom!

Dla tysięcy uczniów i ich rodziców dzisiejszy dzień to moment długo wyczekiwanego wytchnienia. Oficjalne akademie, odbieranie świadectw i pierwsze plany na wakacje tradycyjnie kojarzą się z odświętnym, często nieco sztywnym klimatem. Marta Kaczyńska udowodniła jednak, że uroczysty dzień można połączyć z pełną swobodą i wakacyjnym luzem. Na zakończenie roku szkolnego swojego najmłodszego syna, Stasia, celebrytka postanowiła dotrzeć w sposób niezwykle ekologiczny – na dwóch kółkach. Ona miała biały rower, a Staś niebieski.

Uwagę przykuła letnia, niezwykle świeża stylizacja Marty Kaczyńskiej. Klasyka obroniła się sama: prosta, biała koszula z podwiniętymi rękawami oraz jasne, świetnie skrojone spodnie tworzyły idealny balans między elegancją a miejskim szykiem. Całość dopełniały ultrawygodne, beżowe baleriny – idealny wybór na rowerową przejażdżkę oraz brązowa torebka, którą dla wygody, prawniczka przewiesiła przez ramię. To, co jeszcze zwracało uwagę to koszyk przy rowerze, a w zasadzie to, co w nim było. Marta Kaczyńska przyozdobiła go pękiem żółtymi balonikami, które z daleka obwieszczały, że w ich rodzinie trwa właśnie wielkie święto!

Powód do dumy był ogromny. Mały Staś właśnie oficjalnie zamknął ważny rozdział w swoim życiu – ukończył pierwszą klasę szkoły podstawowej! Każdy rodzic wie, jak trudne bywają pierwsze miesiące w szkolnej ławce, dlatego moment odebrania świadectwa i specjalnego dyplomu ma tak wyjątkowe znaczenie. Po wyjściu ze szkoły Marta Kaczyńska nie kryła wzruszenia. Obecny był też tata chłopca, pan Piotr. Co prawda nieco się spóźnił, ale na najważniejszy punkt dnia, czyli odebranie świadectwa przez synka zdążył. Teraz rodzinę czeka urlopowy czas, a przed Stasiem pierwsze prawdziwe wakacje od szkoły!

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