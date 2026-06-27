Olga Szomańska nie gryzła się w język. Na jej słowa o Piotrze Rubiku błyskawicznie zareagowała jego żona

Olga Szomańska zdobyła ogromną popularność, śpiewając u Piotra Rubika

Olga Szomańska należy do grona artystek, które przed laty współtworzyły muzyczny fenomen Piotra Rubika. W 2005 roku powierzono jej główną żeńską partię solową w oratorium "Tu Es Petrus".

To właśnie wtedy szeroka publiczność usłyszała jej głos w utworze "Niech mówią, że to nie jest miłość". Piosenka stała się wielkim przebojem i otworzyła wokalistce drzwi do kolejnych projektów. W następnych latach Olga Szomańska rozwijała karierę zarówno na scenie muzycznej, jak i teatralnej, a także występowała u boku światowych gwiazd, w tym Andrei Bocellego.

Szomańska opowiedziała o współpracy z Rubikiem

W rozmowie na antenie Polskiego Radia RDC Szomańska wróciła wspomnieniami do okresu współpracy z kompozytorem. Jak przyznała, z czasem relacje między Rubikiem a częścią współpracowników zaczęły się zmieniać.

Piotr bardzo dbał o swój PR i w pewnym momencie już jakby myśmy mu przestali być do czegokolwiek potrzebni tak naprawdę, co jakby miało swoje dalsze konsekwencje w rozstaniu, ponieważ zaufał ogromnej ilości złych osób, które gdzieś go poprowadziły i rzeczywiście jakby po jednej stronie barykady byliśmy my, czyli wszyscy odtwórcy jego muzyki, ale też twórcy, bo myśmy to wykonawcy, ale też myśmy to tworzyli, orkiestra, chór, autor tekstu Zbigniew Książek, a po drugiej stronie barykady był tylko Piotr.

- mówiła Olga Szomańska na antenie Polskiego Radia RDC.

Artystka podkreśliła jednocześnie, że z tamtego okresu wyniosła wiele cennych znajomości i przyjaźni.

Czy to mu się opłacało? Ja tego nie wiem. Mnie się opłacało na pewno poznać wspaniałych ludzi i takimi ludźmi jest Janusz Radek, Maciej Miecznikowski, Przemek Branny, Joanna Słowińska i Dorota Jarema, których całym sercem kocham.

Agata Rubik nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi

Wypowiedź wokalistki szybko odbiła się echem w mediach społecznościowych. Głos zabrała także Agata Rubik, żona kompozytora, która postanowiła publicznie odnieść się do słów artystki.

To strasznie słabe Olga :) nic nie jest czarno białe, myślałam że akurat Ty o tym wiesz. Ty za to uwierzyłaś złym ludziom. I to prawda byliście po obu stronach barykady, ale Piotr wcale nie był tam sam. Wszystkiego dobrego, głos masz piękny

- napisała w komentarzu Agata Rubik.

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Choć od największych sukcesów oratoriów Piotra Rubika minęło już wiele lat, najnowsza wypowiedź Olgi Szomańskiej pokazuje, że wspomnienia z tamtego okresu pozostają żywe, a spojrzenia na kulisy współpracy mogą się znacząco różnić.