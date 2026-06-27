Groził śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Ukrainiec zatrzymany przez policję

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-27 12:19

Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 36-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie gróźb karalnych pod adresem Prezydenta RP. Wszystko działo się podczas internetowej transmisji.

Prezydent Karol Nawrocki przemawiający publicznie do mikrofonu, ubrany w garnitur, krawat oraz biało-czerwony szalik, wyraźnie gestykuluje podczas wystąpienia. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: SE

Szokujące słowa padły w sieci

36-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany przez policjantów z Zielonej Góry po tym, jak w sieci miały paść groźby skierowane pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego. Według śledczych wypowiedzi padły podczas rozmowy prowadzonej na jednym z internetowych kanałów. W sobotę mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury.

Do interwencji doszło po analizie rozmowy opublikowanej w internecie. Z ustaleń policji wynika, że 36-latek rozmawiał z osobą, której tożsamości dotąd nie udało się ustalić. W trakcie transmisji miały pojawić się wypowiedzi, które funkcjonariusze ocenili jako groźby pozbawienia życia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

O sprawie poinformowała mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP

- przekazała w sobotę PAP funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Jak przekazała policja, zatrzymany jeszcze w sobotę zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie wykonane zostaną dalsze czynności procesowe.

Za co odpowie zatrzymany?

Według informacji przekazanych przez policję mężczyzna będzie odpowiadał za naruszenie art. 226 Kodeksu karnego, dotyczącego publicznego znieważenia lub poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Za takie przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

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ZIELONA GÓRA