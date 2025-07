Ślub Katarzyny Bosackiej. W krzakach doszło do skandalu! Panna młoda zbulwersowana

Ślub i wesele Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka przez niemal 27 lat była żoną związanego z Platformą Obywatelską polityka Marcina Bosackiego (obecnie pełni on funkcję wiceministra spraw zagranicznych). Para ma czwórkę dzieci. Niespodziewanie w 2023 roku gruchnęła wiadomość o rozstaniu Bosackich. Polityk miał związać się z inną kobietą, co Katarzyna Bosacka bardzo mocno przeżyła. Na szczęście udało jej się stanąć na nogi, a nawet poznać nową miłość. Szybko okazało się, że związek z Tomaszem Makulskim to poważna sprawa. 28 czerwca Katarzyna Bosacka po raz drugi wzięła ślub, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Jak na lato przystało, wesele odbyło się w ogródku. Na stole pojawiły się aż dwa torty, a panna młoda miała aż dwie kreacje - najpierw brylowała w kobaltowej sukience, a potem w czerwonej.

Ślubną sielankę zakłócił pewien nieprzyjemny incydent. Katarzyna Bosacka była zbulwersowana zachowaniem mężczyzny. To, co wyprawiał w urzędzie i w krzakach, mocno ją zdenerwowało.

Facet był na tyle bezczelny, że po prostu wszedł do urzędu razem naszymi gośćmi, a ponieważ trochę idiotycznie wyglądał – bo wszyscy goście na ślubie byli w eleganckich strojach, a ten był w kurtce jeansowej i robił zdjęcia – wiec został wyrzucony. Ale niestety zdążył zrobić te zdjęcia. Potem jeszcze gdzieś w krzakach przemykał. No i później okazało się, że jechał za nami aż od domu, no i to nie są sympatyczne chwile

- podkreśliła gwiazda TVP w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. Na szczęście - poza tą sytuacją - żadnych problemów czy to ze ślubem, czy z weselem nie było.

Grał wspaniały zespół Horyzonty z Płońska. Bardzo, bardzo polecam. Chłopaki naprawdę dają radę. Standardy takiej polskiej muzyki rozrywkowej. Krawczyk, Wodecki, także ludzie bawili się świetnie. (...) Nie było żadnego "gorzko, gorzko". Nie było picia wódy, nie było mordobicia i nie było disco polo. Ale za to było na tyle przyjemnie, że impreza skończyła się mniej więcej gdzieś o trzeciej nad ranem. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. Rzeczywiście cała impreza była udana

- uchyliła rąbka tajemnicy Katarzyna Bosacka.

