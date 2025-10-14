Katarzyna Bosacka pokazała męża na salonach! To prawdziwy gentleman

Kasia Bosacka i Tomasz Makulski pierwszy raz na salonach!

Zakochani Kasia Bosacka i Tomasz Makulski w poniedziałek pojawili się razem premierze spektaklu „Podróż poślubna plus” teatru "MY". Partner gwiazdy TVP niepewnie pozował fotografom u boku ukochanej. Dużo pewniej czuł się pomagając żonie z niesfornym płaszczem - jak prawdziwy gentleman! Widać było wyraźnie czułość i troskę w jego gestach.

To pierwsze takie wspólne wyjście pary. Na ich palcach lśniły obrączki i nie odstępowali się na krok. Co prawda swoje życie prywatne trzymają zna ogół dala od warszawskiego blichtru i kupili dom "w puszczy" - jak mówiła niedawno sama Katarzyna Bosacka. To jednak nie oznacza, że od czasu do czasu nie wpadną na salony!

Katarzyna Bosacka: sekretny ślub i nowy dom

Katarzyna Bosacka - obecnie związana z TVP - długo ukrywała nowy związek w tajemnicy. Z pierwszym mężem, ambasadorem i politykiem - Marcinem Bosackim, gwiazda rozstała się w 2023 roku, a rozwiodła w marcu 2024 roku. Para doczekała się czwórki dzieci - Jana, Marii, Zofii i Franciszka. Ich związek dobiegł końca po 26 latach małżeństwa, a tłem miała być zdrada męża i odejście do młodszej kobiety.

Gwiazda jednak szybko stanęła na nogi i na nowo otworzyła serce. W czerwcu 2025 roku Katarzyna Bosacka wyszła drugi raz za mąż - za Tomasza Makulskiego. Para pobrała się podczas tajnej uroczystości w gronie bliskich i zaufanych znajomych.

