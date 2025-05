Wielkie zmiany w życiu Katarzyny Bosackiej! Uciekła z nowym partnerem. Ma kolejne dzieci

Katarzyna Bosacka - tak wygląda jej życie po zdradzie męża

W sierpniu 2023 roku media informowały o końcu małżeństwa Katarzyny i Marcina Bosackich. Po 26 latach małżeństwa senator odszedł do innej kobiety. Spakował swoje rzeczy i wyprowadził do nowej partnerki, zostawiając żonę z czwórką dzieci. Para doczekała się dwóch synów i dwóch córek - 27-letniego Jana, 23-letniej Marii, 21-letniej Zofii i 12-letniego Franciszka. Ten ostatni najbardziej przeżył nagłe rozstanie rodziców.

Katarzyna Bosacka nie ukrywała, że wstrząs pomogła jej przetrwać wizyta u psychiatry.

- Za namową przyjaciół, jestem im za to bardzo wdzięczna, po prostu poszłam do psychiatry po pomoc. To jest tak, że, jak mamy zepsuty ząb, to idziemy do dentysty, jak boli. A jak mamy bolące kolano, to idziemy do ortopedy. A jak boli dusza, tak boli, że nie możesz wstać, że nie możesz się ruszyć, to idziemy do psychiatry. To była najlepsza decyzja w moim życiu - wyjawiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki formalnie przestali być małżeństwem 18 marca tego roku.

Katarzyna Bosacka ma nowego partnera i więcej dzieci!

W najnowszym numerze "Wysokich obcasów" Katarzyna Bosacka opowiedziała o tym, jak od czas rozwodu zmieniło się jej życie. Jest nie tylko szczęśliwie zakochana. Z partnerem o imieniu Tomasz poczynili ważne życiowe kroki - kupili wspólny dom, połączyli swoje rodziny i... czekają na wnuki.

Moja druga połowa życia jest wielką zmianą. Rozwiodłam się, mam nowego partnera życiowego. Kupiliśmy dom w puszczy. Zmieniłam też bardzo podejście do życia, nauczyłam się patrzeć przed siebie, a nie rozpamiętywać przeszłość. Zwolniłam, chyba po raz pierwszy w życiu mogę się skupić na sobie. Wcześniej wszyscy byli ważniejsi - czwórka dzieci, dom, praca, pies, mąż. Z robota wielofunkcyjnego zamieniłam się w osobę ze stoickim podejściem do życia. Teraz naprawdę nie zależy mi, żeby okna były umyte i trzy mazurki na święta upieczone

- powiedziała Katarzyna Bosacka w magazynie.

Dziennikarka skupia się na dzieciach. Jak sama mówi: ma ich teraz więcej!

Przede mną czas cieszenia się dziećmi. Trójka jest już dorosła, ale w domu mam jeszcze 12-latka. Dzieci zresztą mam teraz więcej, bo stworzyliśmy z Tomaszem rodzinę patchworkową. Chcielibyśmy mieć wnuki, które przyjeżdżałyby na działkę i które moglibyśmy niemożebnie rozpieszczać

- ujawniła Bosacka.

Wygląda na to, że życie dziennikarki ułożyło się lepiej niż życie jej męża. Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że Marcin Bosacki rozstał się z młodszą od siebie kochanką, dla której porzucił żonę. Pokonała ich ponoć "proza życia".

