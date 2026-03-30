Widzowie w szoku po eliminacjach w "Tańcu z Gwiazdami"! To dlatego Piotr Kędzierski przeszedł dalej?!

"Taniec z Gwiazdami": Po werdykcie w sieci zawrzało!

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. Jurorzy nie mają już żadnej taryfy ulgowej dla uczestników i surowo oceniają gwiazdy programu. W niedzielnym odcinku z dalszą rywalizacją o Kryształową Kulę pożegnały się aż dwie pary. A dwie kolejne są zagrożone i następny odcinek rozpoczną od dogrywki.

Połowa sezonu osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Rywalizacja robi się coraz bardziej zacięta. O Kryształową Kulę w wiosennej edycji walczy dalej osiem par. Myli się jednak ten, co myśli, że w programie pozostali najlepsi z najlepszych. Oceny widzów i jurorów rzadko się ze sobą pokrywają.

Podobnie jak w poprzednim sezonie największą sympatią widzów cieszy się "maskotka sezonu". W siedemnastej edycji był to Tomasz Karolak, teraz Piotr Kędzierski. Dziennikarz za swój niedzielny występ otrzymał jedynie 18 punktów i znalazł się na samym dole tabeli. O wiele lepiej od niego poradzili sobie Mateusz Pawłowski oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk, którzy otrzymali po 27 punktów. I to właśnie oni pożegnali się wczoraj z "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Z kolei w dogrywce spotkają się Izabella Miko i Kamil Nożyński. Jest to o tyle zaskakujące, że aktorka otrzymała za swój występ najwyższą notę, a aktor 34 punkty!

"Taniec z Gwiazdami": To dlatego Piotr Kędzierski przechodzi dalej?!

Po ogłoszeniu werdyktu w sieci zawrzało. Wiele osób twierdzi, że to Piotr Kędzierski powinien odpaść z tanecznego show. Zauważyli, że chociaż zapewnia sporo rozrywki, to nie cieszy się aż tak wielką popularnością i rozpoznawalnością jak Tomasz Karolak, którego głosy widzów przepychały z odcinka na odcinek aż do półfinału.

Dlaczego więc dziennikarz pozostał w stawce, a lepsi od niego uczestnicy spotkają się ze sobą w dogrywce? Internauci mają na ten temat pewną teorię. Coraz częściej pojawiają się komentarze, że widzowie głosują nie na samego Kędzierskiego, ale jego... taneczną partnerkę!

Magdalena Tarnowska w poprzednim sezonie doprowadziła do zwycięstwa Mikołaja "Bagi" Bagińskiego. Influencer cieszy się w sieci ogromnym zainteresowaniem, a na fali jego popularności zrobiło się głośno również o sympatycznej tancerce. Co więcej, para nadal się przyjaźni, a plotkuje się, że połączyło ich coś więcej. To właśnie przez sympatię do Magdy tak duża grupa widzów ma głosować na Kędzierskiego!

Powinien odpaść Kędzierski no ale oczywiście fani Bagiego głosują , no cóż trudno; Szkoda. Z całym szacunkiem i sympatią do p. Kędzierskiego i Magdy, uważam że to właśnie oni powinni odpaść; Powinni wylecieć Kędzierski. Sorry, ale to nie Magda jest gwiazdą tej pary żeby przechodzić dalej; W tym odcinku pokazali że to jest jedna wielka ustawka, Piotrek przeszedł tylko dlatego że tańczy z Madzią; Kędzior powinien odpaść, ale wiadomo fanki Bagiego i Magdy; I co jeszcze może Iza Miko odpadnie na początku przyszłego odcinka a Piotr zostanie, bo ludzie głosują na jego partnerkę? No ok...; A to jest niesprawiedliwe, bo gdyby Kędzierski tańczył z inną tancerką to już dawno by odpadł - to tylko kilka z wielu komentarzy, które można przeczytać na profilach "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami": Tomasz Wygoda komentuje decyzję widzów

Do wczorajszego werdyktu w rozmowie z "Super Expressem" odniósł się również Tomasz Wygoda. Juror stwierdził, że widzowie doceniają humor, który Piotr Kędzierski wprowadza do programu.

Widzieliście państwo naszą punktację. Od tyłu przecież była i właśnie Natsu. Był Piotr Kędzierski, Piotr jest dalej z nami. Ludzie doceniają jego, że tak powiem, humor i zabawę - stwierdził Wygoda.

A co myśli na temat teorii internautów o głosowaniu na Magdę, a nie Piotra?

Dzisiaj parę razy do followersów i do wszystkich w internecie zwracałem o to, żeby patrzyli szeroko i nie byli tak, tylko przywiązani do jednego punktu widzenia i do jednej osoby. I się wtedy wszyscy ludzie bardzo złoszczą, jak ja mogę mówić, o co chodzi w tańcu i jakie powinny być głębokie zasady. Ludzie mają swój rozum, ja mam swój. Ja mogę powiedzieć, że już powiedziałem wielokrotnie i liczę na to, że wszyscy będą tak szeroko patrzeć i jak wywyższają jednych, to patrzcie kogo poniżacie - przyznał juror.

