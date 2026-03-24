Piotr Kędzierski ma przepiękną ukochaną, ale jej nie pokazuje! To była Miss Polonia. Na pewno ją znacie!

Piotr Kędzierski ma znaną ukochaną. To Miss Polonia sprzed lat

Związek Piotra Kędzierskiego i jego partnerki, zjawiskowej Agaty Biernat, dla fanów dziennikarza do niedawna pozostawał sekretem. Teraz jednak prawda wyszła na jaw! Okazuje się, że ta dwójka jest razem i to nie od miesięcy, a od lat - dokładnie od trzech. Kędzierski i Biernat tworzą udaną relację, którą bardzo chronią przed mediami.

Ale ostatnio miss postanowiła wspierać ukochanego podczas jego walk o Kryształową Kulę, więc ich związek został wystawiony na świecznik. Kędzierski musiał się wytłumaczyć!

Zobacz także: Gwiazda "TzG" widziała UFO? Mówi o Trumpie!

Kim jest Agata Biernat?

Była Miss Polonia od lat przyciąga uwagę nie tylko urodą, ale też klasą i naturalnym wdziękiem. Nic więc dziwnego, że serce popularnego dziennikarza i prezentera skradła właśnie ona. Biernat w 2017 roku zdobyła koronę Miss Polonia i tytuł najpiękniejszej Polki. Miała wtedy 28 lat i robiła wrażenie doskonałą figurą oraz hipnotyzującym uśmiechem. Ale przecież Biernat jest kimś więcej niż tylko pięknością. Angażuje się w różne projekty (ma własny obóz treningowy, aktywnie pomaga dzieciom w Afryce!), inspiruje innych i stawia na rozwój osobisty. To właśnie ta ambicja oraz autentyczność Agaty mogły oczarować Kędzierskiego, który znany jest z charyzmy i błyskotliwości.

Jestem urodzonym sportowcem, przetańczyłam większość życia, obecnie pracuję jako modelka, a czas wolny spędzam w samochodzie, zmieniając miejsca pobytu. Regularnie chodzę na siłownię. Staram się zdrowo żyć, ale bez popadania w paranoję. Jestem raczkującą blogerką, korzystam z życia i wyciągam z niego najwięcej, ile się da - mówiła Biernat w 2017 r. przed finałem konkursu piękności.

Zobacz także: Miss Polonia 2017. Koronę zdobyła Agata Biernat

Związek trzymany w tajemnicy

Para nie należy do tych, które epatują prywatnością na każdym kroku. Wręcz przeciwnie, zakochani starają się chronić swoje uczucie przed zainteresowaniem mediów czy fanów. Jednak życiowa partnerka Kędzierskiego trzyma kciuki za jego udział w "Tańcu z Gwiazdami" nie tylko przed telewizorem, bywała też w studiu. Ostatnio serwis Party zapytał Piotra o jego życie miłosne i aurę tajemnicy, jaka się wokół niego roztacza.

Praca to jedno, wizerunek to drugie i nie chciałbym, żebyśmy mieszali tej intymnej sfery ze sferą popularną. Nie chciałbym, żeby jakiekolwiek moje zachowanie odbiło się na życiu, pracy mojej drugiej połówki, więc postanowiliśmy to sobie w czterech ścianach zamknąć i nie wypuszczać. Kto ma wiedzieć, ten wie. Bardzo serdecznie pannę Agattę pozdrawiam - zdradził Kędzierski.

Zobacz także: Iza Miko podniosła poprzeczkę w "Tańcu z Gwiazdami"! Tańczy w ekstremalnie wysokich obcasach

A Magda Tarnowska, jego partnerka taneczna, dodała:

Miałam okazję spotkać drugą połówkę Piotra. Jest przepiękna, cudowna, miła i wspiera jak może, więc pozdrawiamy.

W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Kędzierski i Tarnowska otrzymali 26 punktów, a na parkiecie można było oglądać dziennikarza nie w towarzystwie ukochanej, a mamy.

Zobacz także: Boczarska w czerwonej koronce ROZGRZAŁA parkiet! Ma zwycięstwo w kieszeni? W tle szokujący werdykt!

Zobacz więcej zdjęć. Iza Miko w "Tańcu z Gwiazdami" jest bardziej rozebrana niż ubrana. A jej koleżanki? Sami sprawdźcie!

Piotr Kędzierski zobaczył UFO? Znany dziennikarz napisał o tym książkę!

