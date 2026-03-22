"Taniec z gwiazdami": W rodzinnym odcinku wyciskają łzy na potęgę

"Taniec z gwiazdami": sezon 18, odcinek 4.

Jak to zwykle bywa - gdy przychodzi czas na rodzinny odcinek "Danicing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - producenci robią wszystko, by widzowie szlochali przed telewizorami. A przynajmniej tak im się wydaje. Czy będzie faktycznie wzruszająco, czy bardziej "cring'owo"? Zapnijcie pasy, a może nawet przygotujcie chusteczki - startujemy!

Para numer 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Gamou i Hanna Żudziewicz zaprosili na parkiet siostrzeńca sportowca - Oliviera. W gorącej salsie do hitu Bad Bunniego faktycznie był ogień. Jurorom bardzo przypadł do gustu zarówno występ, jak i gołe klaty panów - to zwłaszcza Ewie Kasprzyk. Dla równowagi Iwona Pavlović pochwaliła postępy Gamou w tańcu.

Rafał Maserak dał im 9 puntów, Ewa - 10, Tomek - 10 i Iwona - 10. W sumie 39 punktów.

Para numer 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Kamil Nożyński i Izabela Skierska zatańczyli z synem aktora, Antkiem, do piosenki wykonanej przez świętej pamięci Witolda Nożyńskiego - ojca Kamila, którego pokazano na telebimie. W ten sposób faktycznie "Taniec z Gwiazdami" połączył pokolenia. Tango przy trzepaku z pewnością było oryginalne.

"Piękna siła zatrzymania, pozy" - ocenił Tomasz Wygoda. A potem zaczął coś bredzić o dniu wody, parze wodnej i pierwiastku kobiecym. Nic dziwnego, że wśród widzów często pojawiają się głosy, że ten juror trochę odpłynął zamiast oceniać.

Rafał dał im 8 punktów, Ewa - 9, Tomasz - 8, a Iwona - 7.

Para numer 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz zaprosili do wspólnego tańca - walca angielskiego - mamę aktorki Eugenię. Żeby podkręcić emocje występ odbył się do piosenki "Mamo" Violetty Villas, prawdziwego wyciskacza łez.

- Ja tylko mam zażalenie do produkcji, że nie zostawiła nam tu chusteczek na stole

- powiedział Rafał Maserak, a Krzysztof Ibisz nazwał panią Eugienię "Królową". Ewa za to powiedziała, że mama aktorki ma wrodzony talent taneczny i to widać. "To było porażająco czułe" - dodała, chwaląc też dobór utworu.

Rafał Maserak dał im 9 puntów, a w jego ślady poszli inni - z samymi 9 uzyskali w sumie 36 punktów.