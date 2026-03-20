Sebastian Fabijański zabrał syna na próbę "Tańca z gwiazdami". Aktor zdradza powody swojej decyzji

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-20 12:52

Sebastian Fabijański trenuje do czwartego odcinka programu "Taniec z gwiazdami", w którym zatańczy w duecie ze swoją siostrą Weroniką. W minionym tygodniu na sali treningowej stacji Polsat pojawił się wyjątkowy gość, czyli syn aktora Bastek. Dumny ojciec wyznał w rozmowie z Eską, jak pięciolatek zareagował na taneczne popisy taty.

Sebastian Fabijański znany jest z wielu cenionych kreacji aktorskich na wielkim ekranie, jednak rola ojca ma dla niego absolutnie nadrzędne znaczenie. Artysta wspólnie z Julią Kuczyńską, znaną w sieci jako Maffashion, skrupulatnie chronią wizerunek swojego dziecka i unikają publikowania jego twarzy w internecie. Gwiazdor wykluczył również obecność synka na widowni popularnego programu rozrywkowego, o czym opowiedział niedawno dziennikarzom.

"Nie wydaje mi się, że to jest w ogóle dla pięcioletniego dziecka dobre środowisko. Bardzo głośna muzyka, dużo bodźców, ludzie wokół, to nie byłoby chyba dobrym pomysłem, żeby on zasiadł na widowni tego programu" - powiedział Super Expressowi.

Pomimo tych obaw pięciolatek pojawił się u boku taty na jednym z treningów poprzedzających trzecią odsłonę telewizyjnego show, która ostatecznie przyniosła aktorowi drobną kontuzję. Trzydziestoośmiolatek udostępnił w internecie fotografię z przytulonym do niego dzieckiem. Zapytany przez dziennikarza Eska.pl o wrażenia chłopca z wizyty w studiu, gdzie wcześniej dopingował swoją mamę, chętnie opowiedział o łączącej ich więzi.

Aktor w wywiadzie udzielonym stacji Eska szczerze opowiedział o swoich ojcowskich uczuciach. Podkreślił wyraźnie, że obecność pięcioletniego chłopca podczas żmudnych przygotowań do telewizyjnego projektu ma dla niego ogromne znaczenie. Dla gwiazdora udział w tanecznym formacie wykracza poza zwykłą naukę choreografii, stając się opowieścią o jego własnym życiu i wewnętrznej przemianie.

Mój syn bardzo pozytywnie zareagował. Bardzo - wydaje mi się - podobało mu się. Widział taniec, oglądał. Myślę, że to ważne dla niego i dla mnie, że on tutaj jest, że to widzi. Nie chodzi o to, że to jest popis taty, tylko o to, że on tu jest, że to jest nasze - nie jest tylko o mnie i moim udziale w tym programie, ale również o moim życiu, które jest, jakie jest - podkreślił.

Weronika Fabijańska zatańczy z siostrą

Najbliższa odsłona programu będzie miała charakter rodzinny, a u boku Sebastiana zaprezentuje się jego rodzina. Aktor pojawi się na parkiecie w towarzystwie swojej siostry Weroniki, o czym poinformował w wywiadzie.

Zatańczymy z moją siostrą Weroniką Fabijańską, która tańczy i mam taką nadzieję, ze to będzie taki pokaz czystej radości z tańca. Styl absolutnie temu może pomóc i chciałbym, żebyśmy tak we troje naprawdę szczerze cieszyli tym tańcem - dodał reporterowi Eski aktor.

