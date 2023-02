Kacperek z "Rodzinki.pl" jest zakochany?! Do sieci trafiło nagranie, na którym całuje się z ponętną blondynką!

Olga Kalicka do tej pory nigdy o tym nie mówiła. Nikt nie miał pojęcia, jak źle z nią jest

Mateusz Pawłowski to aktor, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola Kacperka Boskiego w serialu TVP2 "Rodzinka.pl". Chłopak grał w niej w latach 2011-2020, a pracę na planie rozpoczął jako 7-latek. W czerwcu 2022 roku Pawłowski świętował osiemnaste urodziny. Dziś nie pojawia się już na ekranie, bo jego priorytetem jest nauka. W maju 2023 roku będzie podchodził do matury. Nie wyklucza jednak powrotu do aktorstwa, choć jak powiedział w podcaście "Wykolejeni" kilka miesięcy temu, przez pracę na planie "Rodzinki.pl" bardzo dużo stracił.

Mateusz Pawłowski jest w związku? Na nagraniu całuje się z piękną dziewczyną!

W rozmowie z prowadzącymi podcast Pawłowski zdradził, że nie ma dziewczyny, ale działa w tym kierunku i korzysta nawet z Tindera. Wygląda na to, że te słowa są już nieaktualne, bo do sieci trafiło nagranie, na którym młody aktor całuje się z piękną blondynką! Dziewczyna opublikowała je na swoim profilu na TikToku. Jak możemy dowiedzieć się z jej Instagrama, ma na imię Kornelia. Sądząc po strojach, w których pokazała się para, prawdopodobnie byli razem na studniówce. Tajemnicza dziewczyna miała na sobie niebieską, połyskującą sukienkę, a Mateusz czarny garnitur i muchę.

Zobaczcie Mateusza i Kornelię na nagraniu i screenach. Pasują do siebie?

i Autor: TikTok/@milfpl

