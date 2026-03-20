Latami mało kto o tym mówił! Ojciec Izy Miko to gwiazdor seriali

Iza Miko już jako nastolatka wiedziała, że świat stoi przed nią otworem. Mając 15 lat, opuściła Polskę, by rozwijać swoje pasje taneczne i aktorskie. Dziś aktorka może pochwalić się rolami w takich produkcjach jak "Wygrane marzenia", "Step Up: All In" czy "Save the Last Dance 2". Mimo życia w Stanach Zjednoczonych, więź z rodziną pozostaje silna. Jakiś czas temu w rozmowie w programie "DDTVN" aktorka przyznała, że zawsze stara się znaleźć czas na wizyty w Polsce, zwłaszcza podczas świąt.

Kim jest tata Izy Miko? To też znany aktor!

Choć Iza Miko stała się rozpoznawalna na całym świecie, jej ojciec, Aleksander Mikołajczak, również ma imponującą karierę w Polsce. Aktor występował m.in. w "Ranczu", "Klanie" i "Na dobre i na złe", a także licznych produkcjach teatralnych i filmowych. W 2011 roku poślubił Marzannę Graff, z którą współpracuje artystycznie w projektach teatralnych. Rozbieżność nazwisk wynika z prostej decyzji Izy. Aktorka zmieniła nazwisko, żeby byś lepiej zapamiętaną w USA.

Pomimo kariery na międzynarodowym poziomie, Iza Miko nigdy nie zapomniała o swoich korzeniach. Regularnie odwiedza rodzinę w Polsce, utrzymuje kontakt z rodzicami i chętnie dzieli się refleksjami na temat wychowania i pierwszych lat życia za granicą. Jej doświadczenia pokazują, że młodość spędzona poza ojczyzną może być pełna wyzwań, ale też ogromnych możliwości.

Iza Miko zatańczy z tatą w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Już niedługo zobaczymy Izę Miko oraz jej tatę w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z nami wyjawiła, że nie może się tego doczekać!

Już zaprosiłam tatę. My z tatą strasznie lubimy się wygłupiać od dziecka, tak było. I tak będzie właśnie prawdopodobnie teraz... Wreszcie przełamiemy te poważne tańce. Mamy inną piosenkę, inny zupełnie vibe, więc myślę, że będzie śmieszne. (...) Będzie ciekawie, będzie ciekawie - mówi "Super Expressowi" Iza Miko.

