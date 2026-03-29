"Taniec z Gwiazdami". Półnaga Boczarska skradła show. Przejdzie dalej? W tym odcinku odpadną aż 2 pary!

"Taniec z Gwiazdami" 18. To już 5. odcinek
Parkiet aż płonie, emocje sięgają zenitu, a gwiazdy nie zamierzają odpuszczać! 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" to prawdziwa wojna nerwów, w której każdy krok może zdecydować o być albo nie być w programie. Od pierwszego odcinka rywalizacja jest wyjątkowo zacięta, a stawka ogromna - chodzi przecież o prestiż i nawet 300 tysięcy złotych, a przede wszystkim o Kryształową Kulę.
Na parkiecie spotkała się prawdziwa mieszanka wybuchowa: aktorzy, influencerzy i osobowości telewizyjne. Wśród nich m.in. Sebastian Fabijański, Magdalena Boczarska czy Natalia "Natsu" Karczmarczyk. Każdy z uczestników chce udowodnić, że to właśnie on zasługuje na wygraną. I choć dla jednych taniec to chleb powszedni, a inni dopiero uczą się podstaw, to nikt nie zamierza zejść z parkietu bez walki!
Kto wciąż walczy o zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami"?
Na placu boju pozostało 10 z 12 par:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Co się dzieje w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" 18? NA ŻYWO
Jeszcze przed emisją odcinka było wiadomo, do jakich utworów zatańczą pary. Każda mogła wybrać swój ulubiony utwór. Widzowie usłyszą:
- Alice Cooper - "Poison"
- C+C Music Factory - "Gonna make you sweat (Everybody dance now)"
- John Williams - "Star Wars: main title"
- Just 5 - "Kolorowe sny"
- Mandaryna - "Ev'ry night"
- Modern Talking - "You're my heart, you're my soul"
- Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"
- Taylor Swift - "Lover"
- Virgin - "Dżaga"
- Weekend - "Halo tu Londyn"
Niektórzy wykonawcy stawili się na czerwonym dywanie, by kibicować uczestnikom. Pokazała się Mandaryna w czarnym, nonszalanckim zestawie czy Bartek Wrona z Just 5 oraz Radosław Liszewski z zespołu Weekend. Nie zabrakło także Małgorzaty Potockiej, która odpadła z programu jako pierwsza.
Fabijański, Suryś i Weekend - "Halo tu Londyn"
Temat przewodni epizodu to wstydliwe przyjemności. Okazuje się, że niektóre gwiazdy uwielbiają disco polo! Fabijański do nich należy i wybrał sobie taniec do utworu zespołu Weekend.
Nie wyobrażam sobie Polski bez disco polo - wyznał Fabijański
Zanim wszedł na parkiet, zdradził swój największy kompleks. Jako dziecko i nastolatek miał nadwagę, która doprowadziła do problemów zdrowotnych. Dodał, że od 18 lat nie pije alkoholu, a od pół roku nie je słodyczy.
Wszystko było fajnie. Praca rąk, stóp... - chwaliła aktora Iwona Pavlović.
Jurorzy ocenili taniec disco pary na 38 punktów.
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz "Dżaga" Dody
Fall wyznał "w sekrecie", że jest ogromnym fanem Dody. I to nie tylko ze względu na jej piosenki. Urzekła go też jej walka o prawa zwierząt. Żudziewicz i jej uczeń zatańczyli więc jive'a do "Dżagi". Tancerka wystąpiła wystylizowana właśnie na Dorotę Rabczewską.
Szliście jak dwa rasowe konie. Stworzyliście superdżagę - usłyszeli.
Ile punktów zebrali? Okrągłą 40!
Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina - Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"
Natsu w swoim życiu zawodowym robiła wiele, jak się okazuje - również rapowała! W 5. odcinku zatańczyła hip-hop. To była próba i dla Natalii, i dla Wojtka, który nie jest specem od tańca tego rodzaju.
Nie do końca mnie to usatysfakcjonowało, pomimo że jako show fajnie - rzuciła Pavlović.
Za to Natsu była zadowolona, choć otrzymała tylko 27 punktów.
