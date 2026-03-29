"Taniec z Gwiazdami". Półnaga Boczarska skradła show. Przejdzie dalej? W tym odcinku odpadną aż 2 pary!

Artykuł aktualizowany

"Taniec z Gwiazdami" 18. To już 5. odcinek

Parkiet aż płonie, emocje sięgają zenitu, a gwiazdy nie zamierzają odpuszczać! 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" to prawdziwa wojna nerwów, w której każdy krok może zdecydować o być albo nie być w programie. Od pierwszego odcinka rywalizacja jest wyjątkowo zacięta, a stawka ogromna - chodzi przecież o prestiż i nawet 300 tysięcy złotych, a przede wszystkim o Kryształową Kulę.

Na parkiecie spotkała się prawdziwa mieszanka wybuchowa: aktorzy, influencerzy i osobowości telewizyjne. Wśród nich m.in. Sebastian Fabijański, Magdalena Boczarska czy Natalia "Natsu" Karczmarczyk. Każdy z uczestników chce udowodnić, że to właśnie on zasługuje na wygraną. I choć dla jednych taniec to chleb powszedni, a inni dopiero uczą się podstaw, to nikt nie zamierza zejść z parkietu bez walki!

Kto wciąż walczy o zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami"?

Na placu boju pozostało 10 z 12 par:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Co się dzieje w 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" 18? NA ŻYWO

Jeszcze przed emisją odcinka było wiadomo, do jakich utworów zatańczą pary. Każda mogła wybrać swój ulubiony utwór. Widzowie usłyszą:

Alice Cooper - "Poison"

C+C Music Factory - "Gonna make you sweat (Everybody dance now)"

John Williams - "Star Wars: main title"

Just 5 - "Kolorowe sny"

Mandaryna - "Ev'ry night"

Modern Talking - "You're my heart, you're my soul"

Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"

Taylor Swift - "Lover"

Virgin - "Dżaga"

Weekend - "Halo tu Londyn"

Niektórzy wykonawcy stawili się na czerwonym dywanie, by kibicować uczestnikom. Pokazała się Mandaryna w czarnym, nonszalanckim zestawie czy Bartek Wrona z Just 5 oraz Radosław Liszewski z zespołu Weekend. Nie zabrakło także Małgorzaty Potockiej, która odpadła z programu jako pierwsza.

Fabijański, Suryś i Weekend - "Halo tu Londyn"

Temat przewodni epizodu to wstydliwe przyjemności. Okazuje się, że niektóre gwiazdy uwielbiają disco polo! Fabijański do nich należy i wybrał sobie taniec do utworu zespołu Weekend.

Nie wyobrażam sobie Polski bez disco polo - wyznał Fabijański

Zanim wszedł na parkiet, zdradził swój największy kompleks. Jako dziecko i nastolatek miał nadwagę, która doprowadziła do problemów zdrowotnych. Dodał, że od 18 lat nie pije alkoholu, a od pół roku nie je słodyczy.

Wszystko było fajnie. Praca rąk, stóp... - chwaliła aktora Iwona Pavlović.

Jurorzy ocenili taniec disco pary na 38 punktów.

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz "Dżaga" Dody

Fall wyznał "w sekrecie", że jest ogromnym fanem Dody. I to nie tylko ze względu na jej piosenki. Urzekła go też jej walka o prawa zwierząt. Żudziewicz i jej uczeń zatańczyli więc jive'a do "Dżagi". Tancerka wystąpiła wystylizowana właśnie na Dorotę Rabczewską.

Szliście jak dwa rasowe konie. Stworzyliście superdżagę - usłyszeli.

Ile punktów zebrali? Okrągłą 40!

Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina - Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"

Natsu w swoim życiu zawodowym robiła wiele, jak się okazuje - również rapowała! W 5. odcinku zatańczyła hip-hop. To była próba i dla Natalii, i dla Wojtka, który nie jest specem od tańca tego rodzaju.

Nie do końca mnie to usatysfakcjonowało, pomimo że jako show fajnie - rzuciła Pavlović.

Za to Natsu była zadowolona, choć otrzymała tylko 27 punktów.

Magdalena Boczarska uwielbia wyzwania. "Taniec z Gwiazdami" to jedno z nich!

50