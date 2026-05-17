Victoria Swarovski zachwyciła na Eurowizji 2026. Prezenterka pokazała się w trzech zjawiskowych kreacjach

Victoria Swarovski błyszczała na Eurowizji 2026 w szmaragdowych odcieniach

Gospodyni wiedeńskiej imprezy olśniła publiczność podczas finału Eurowizji 2026. Victoria Swarovski pojawiła się na scenie w dopasowanej kreacji o fasonie syrenki, która natychmiast skradła całą uwagę. Ciemnozielony, butelkowy materiał został gęsto obszyty cekinami, dzięki czemu w blasku reflektorów mienił się naprzemiennie na złoto i szmaragdowo. Suknia charakteryzowała się gorsetowym dekoltem w kształcie serca, cienkimi ramiączkami oraz mocnym wcięciem w talii, przechodząc w subtelnie rozszerzający się dół. Całość uzupełniały swobodnie rozpuszczone, pofalowane włosy.

Prowadząca Eurowizji 2026 w romantycznej, lawendowej odsłonie

Kolejna stylizacja prezenterki wniosła na scenę zupełnie inną energię. Tym razem Victoria Swarovski zaprezentowała się w pastelowej, długiej sukni o subtelnym odcieniu lawendy. Górna część kreacji oraz talia zostały wykończone bogatym, cekinowym haftem, który dodawał całości blasku i odpowiedniej struktury. Z kolei dół kreacji tworzył swobodnie opadający, szyfonowy tren pełen miękkich drapowań. Strój z głębokim wycięciem w serek został uzupełniony masywnym pierścieniem, a włosy gwiazdy wyprostowano, co podkreśliło romantyczny, lekki charakter tego zestawienia.

Finał Eurowizji 2026: Victoria Swarovski w srebrzystej zbroi

Na moment ogłaszania ostatecznych wyników konkursu prowadząca przygotowała stylizację, która mocno kontrastowała z poprzednią, delikatną kreacją. Swarovski pojawiła się w asymetrycznej, przylegającej do ciała sukni, która całkowicie odsłaniała jedno ramię. Materiał zdobił geometryczny wzór z lśniących, metalicznych detali, układających się w regularną siatkę przypominającą łuski lub pancerz. Dominowało w niej chłodne srebro, precyzyjne wykończenie i sztywna forma, całkowicie pozbawiona zwiewności, za to emanująca maksymalnym blaskiem.

Za projekty wszystkich finałowych sukien odpowiadali Valdrin Sahiti oraz Drenush Axharra, z kolei dopasowane obuwie pochodziło od marki René Caovilla. Całość uzupełniła luksusowa biżuteria domu mody Chopard. Po zakończeniu transmisji gwiazda podsumowała ten wieczór na swoim profilu na Instagramie, publikując krótki, ale wymowny wpis.

"Happy and grateful" (tłum. szczęśliwa i wdzięczna)

