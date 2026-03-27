Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" zatańczą do swoich ulubionych piosenek. Na liście polskie hity

Trwająca 18. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarcza widzom wielu niezapomnianych wrażeń. W minioną niedzielę na parkiecie królowały wzruszenia, gdy gwiazdy zatańczyły ze swoimi bliskimi. Polsat zadecydował, że w rodzinnym odcinku nikt nie opuści programu. Jednak taryfa ulgowa się skończyła i w najbliższym odcinku z konkursu odpadną aż dwie pary. Aby nieco złagodzić stres przed zbliżającą się eliminacją, produkcja pozwoliła uczestnikom na samodzielny wybór muzyki do swoich występów. Lista wybranych utworów jest już znana!
Kto jest zagrożony w "Tańcu z Gwiazdami"? Punkty przechodzą na kolejny tydzień
W poprzednim odcinku jurorzy najwyżej ocenili występy dwóch par, przyznając im maksymalne 40 punktów. Byli to Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (wspierani przez Mateusza Banasiuka) oraz Izabella Miko i Albert Kosiński (tańczący z ojcem aktorki, Aleksandrem Mikołajczakiem). Na przeciwnym biegunie znaleźli się Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (z mamą dziennikarza, Marią) oraz Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (z mamą influencera, Izabelą), zdobywając po 26 punktów. Oceny jury i głosy widzów z tego odcinka zostaną zsumowane z wynikami kolejnego, co zadecyduje o ostatecznej eliminacji dwóch par. Już 29 marca okaże się, czy Piotr i Jasper pożegnają się z programem, czy też inna para zdobędzie mniej ostatecznych punktów.
Jakie piosenki wybrali uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"?
Produkcja programu poinformowała w mediach społecznościowych, że w piątym odcinku gwiazdy zatańczą do samodzielnie wybranych utworów. Większość uczestników skorzystała z tej możliwości. 27 marca do sieci trafiła pełna lista piosenek, choć na razie pozostaje tajemnicą, kto zatańczy do którego z nich. Oto hity, które usłyszymy w nadchodzącym odcinku:
- Alice Cooper - "Poison"
- C+C Music Factory - "Gonna make you sweat (Everybody dance now)"
- John Williams - "Star Wars: main title"
- Just 5 - "Kolorowe sny"
- Mandaryna - "Ev'ry night"
- Modern Talking - "You're my heart, you're my soul"
- Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"
- Taylor Swift - "Lover"
- Virgin - "Dżaga"
- Weekend - "Halo tu Londyn"
Wybór utworów jest niezwykle urozmaicony. W niedzielnym odcinku widzowie będą mogli podziwiać choreografie do muzyki z "Gwiezdnych wojen", klasyka od Modern Talking czy rockowych brzmień Alice'a Coopera. Na liście znalazły się także ikony polskiej muzyki pop – utwory Dody z zespołem Virgin i Mandaryny. Nie zabraknie również tanecznych rytmów zespołu Weekend.
Kto walczy o Kryształową Kulę? Aktualna lista uczestników
W rywalizacji o zwycięstwo w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" pozostało dziesięć par:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
Do tej pory z programem pożegnały się dwie pary. Na 11. miejscu zmagania zakończyli Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para numer 11), a 12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para numer 4).