Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" zatańczą do swoich ulubionych piosenek. Na liście polskie hity

Trwająca 18. edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarcza widzom wielu niezapomnianych wrażeń. W minioną niedzielę na parkiecie królowały wzruszenia, gdy gwiazdy zatańczyły ze swoimi bliskimi. Polsat zadecydował, że w rodzinnym odcinku nikt nie opuści programu. Jednak taryfa ulgowa się skończyła i w najbliższym odcinku z konkursu odpadną aż dwie pary. Aby nieco złagodzić stres przed zbliżającą się eliminacją, produkcja pozwoliła uczestnikom na samodzielny wybór muzyki do swoich występów. Lista wybranych utworów jest już znana!

Kto jest zagrożony w "Tańcu z Gwiazdami"? Punkty przechodzą na kolejny tydzień

W poprzednim odcinku jurorzy najwyżej ocenili występy dwóch par, przyznając im maksymalne 40 punktów. Byli to Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (wspierani przez Mateusza Banasiuka) oraz Izabella Miko i Albert Kosiński (tańczący z ojcem aktorki, Aleksandrem Mikołajczakiem). Na przeciwnym biegunie znaleźli się Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (z mamą dziennikarza, Marią) oraz Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta (z mamą influencera, Izabelą), zdobywając po 26 punktów. Oceny jury i głosy widzów z tego odcinka zostaną zsumowane z wynikami kolejnego, co zadecyduje o ostatecznej eliminacji dwóch par. Już 29 marca okaże się, czy Piotr i Jasper pożegnają się z programem, czy też inna para zdobędzie mniej ostatecznych punktów.

Jakie piosenki wybrali uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"?

Produkcja programu poinformowała w mediach społecznościowych, że w piątym odcinku gwiazdy zatańczą do samodzielnie wybranych utworów. Większość uczestników skorzystała z tej możliwości. 27 marca do sieci trafiła pełna lista piosenek, choć na razie pozostaje tajemnicą, kto zatańczy do którego z nich. Oto hity, które usłyszymy w nadchodzącym odcinku:

Alice Cooper - "Poison"

C+C Music Factory - "Gonna make you sweat (Everybody dance now)"

John Williams - "Star Wars: main title"

Just 5 - "Kolorowe sny"

Mandaryna - "Ev'ry night"

Modern Talking - "You're my heart, you're my soul"

Roxie Węgiel i Mata - "Falochrony"

Taylor Swift - "Lover"

Virgin - "Dżaga"

Weekend - "Halo tu Londyn"

Wybór utworów jest niezwykle urozmaicony. W niedzielnym odcinku widzowie będą mogli podziwiać choreografie do muzyki z "Gwiezdnych wojen", klasyka od Modern Talking czy rockowych brzmień Alice'a Coopera. Na liście znalazły się także ikony polskiej muzyki pop – utwory Dody z zespołem Virgin i Mandaryny. Nie zabraknie również tanecznych rytmów zespołu Weekend.

23

Kto walczy o Kryształową Kulę? Aktualna lista uczestników

W rywalizacji o zwycięstwo w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" pozostało dziesięć par:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Do tej pory z programem pożegnały się dwie pary. Na 11. miejscu zmagania zakończyli Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino (para numer 11), a 12. miejsce zajęli Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para numer 4).

Sonda Kto wygra 18. edycję Tańca z Gwiazdami? Sebastian Fabijański i Julia Suryś Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina Kamil Nożynski i Izabela Skierska Izabella Miko i Albert Kosiński Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.