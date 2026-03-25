Wielkie emocje w "Tańcu z Gwiazdami"! Polsat oficjalnie to ogłosił. Zrobi się gorąco

Aktualnie miliony widzów śledzą 18. edycję programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Kto zostanie następcą Bagiego, który wygrał poprzedni, jubileuszowy sezon show Polsatu? W walce o Kryształową Kulę pozostało dziesięć par. Po pełnym emocji "odcinku rodzinnym" stacja przekazała ważne wieści dla gwiazd i telewidzów.

"Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy programu zatańczyli z bliskimi, polały się łzy

W czwartym odcinku nie brakowało wzruszeń. Tradycyjnie już, gwiazdy wystąpiły przed jurorami i publiką nie tylko w towarzystwie swoich profesjonalnych partnerów tanecznych, ale również... zaproszonej przez siebie bliskiej osoby. W obecności matek, ojców i innych członków rodziny wiele było wzruszających chwil. Na zakończenie transmisji prowadzący ogłosili, że decyzją Telewizji Polsat - nikt nie odpada tym razem z programu.

Ważne wieści przed kolejnym odcinkiem

Choć wszystkie dziesięć par pozostało w grze o Kryształową Kulę, sytuację diametralnie zmieniła kolejna decyzja Polsatu. Brak eliminacji w odcinku rodzinnym zdarzał się już zresztą w poprzednich sezonach i nie zaskoczył widzów, którzy od lat uważnie śledzą "Taniec z Gwiazdami".

Jak przekazała produkcja programu w mediach społecznościowych, w najbliższym, piątym odcinku odpadną aż dwie pary. To będzie oznaczać, że lista uczestników w niedzielny wieczór skróci się już tylko do ośmiu gwiazd. Jak co tydzień, o wynikach zdecydują głosy jury i widowni.

"Hot News. W niedzielę pożegnamy aż 2️ pary! Szykuje się taneczna rywalizacja na całego" - czytamy w komunikacie.

"Taniec z Gwiazdami" - aktualne wyniki. Tak prezentuje się tabela

W związku z tym, że nikt nie odpadł w "odcinku rodzinnym", głosy jury i telewidzów przeszły do kolejnego, piątego epizodu. Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović dorzucą więc nowe noty, a widzowie będą mogli wesprzeć swoich faworytów dalszymi głosami SMS i internetowymi. Przypomnijmy, jak jury zagłosowało w ostatnim odcinku:

Magdalena Boczarska z partnerem Mateuszem Banasiukiem i Jacek Jeschke: 40 pkt

Izabella Miko z tatą Aleksandrem i Albert Kosiński: 40 pkt

Gamou Fall z siostrzeńcem Oliwierem i Hanna Żudziewicz: 39 pkt

Paulina Gałązka z mamą Eugenią i Michał Bartkiewicz: 36 pkt

Sebastian Fabijański z siostrą Weroniką i Julia Suryś: 34 pkt

Kamil Nożynski z synem Antonim i Izabela Skierska: 32 pkt

Mateusz Pawłowski z dziewczyną Kornelią i Klaudia Rąba: 30 pkt

Natalia „Natsu” Karczmarczyk z tatą Andrzejem i Wojciech Kucina: 27 pkt

Piotr Kędzierski z mamą Marią i Magdalena Tarnowska: 26 pkt

Kacper „Jasper” Porębski z mamą Izabelą i Daria Syta: 26 pkt

We wcześniejszych odcinkach z programu odpadli:

11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

