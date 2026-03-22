"Taniec z Gwiazdami" - odcinek rodzinny. Kto odpadł 22.03.2026? Werdykt znowu zaskoczył?

Kamil Polewski
2026-03-22 22:33

Czwarty odcinek bieżącej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarczył wyjątkowych emocji. To właśnie teraz gwiazdy polsatowskiego show zaprosiły do występu swoich bliskich. Kto najbardziej, a kto najmniej oczarował jury i telewidzów podczas odcinka rodzinnego? Kto odpadł? Oto wyniki wieczoru!

W 2025 roku ten program obchodził podwójny jubileusz. Nie tylko minęło 20 lat od jego premiery w Polsce, ale również odbyła się 30. polska edycja tego formatu. Chodzi, oczywiście, o "Taniec z Gwiazdami" - jedno z najpopularniejszych telewizyjnych show nad Wisłą. Za nami pełen wzruszeń odcinek rodzinny.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" trwa. Lista uczestników już się uszczupliła

Jako pierwsi z rozgrywki odpadli aktorka Małgorzata Potocka i jej partner Mieszko Masłowski. Zdobyli oni najmniejsze sumaryczne poparcie w dwóch pierwszych odcinkach tej edycji. Tydzień temu "Taniec z Gwiazdami" opuścili natomiast Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Wyniki wywołały wielkie emocje w sieci i niedowierzanie wśród licznych widzów programu.

Kto odpadł 22.03.2026? Oto wyniki 4. odcinka "Tańca z Gwiazdami"

Tym razem uczestnicy zaprezentowali się nie tylko ze swoimi profesjonalnymi partnerami i partnerkami, ale także ze specjalnie zaproszoną do udziału bliską osobą. Głosy, jak co tydzień, oddali jurorzy oraz telewidzowie w głosowaniu SMS i poprzez darmową aplikację programu. Wielkie emocje wzbudziły nowe noty, które przyznali Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović. Jednak ostateczna decyzja była też oddana w ręce widzów. Prowadzący ogłosili, że w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nikt nie pożegna się z programem. Decyzją Telewizji Polsat, głosy przechodzą na kolejny odcinek.

Punktacja jury była następująca:

  • Magdalena Boczarska z partnerem Mateuszem Banasiukiem i Jacek Jeschke: 40 pkt
  • Izabella Miko z tatą Aleksandrem i Albert Kosiński: 40 pkt
  • Gamou Fall z siostrzeńcem Oliwierem i Hanna Żudziewicz: 39 pkt
  • Paulina Gałązka z mamą Eugenią i Michał Bartkiewicz: 36 pkt
  • Sebastian Fabijański z siostrą Weroniką i Julia Suryś: 34 pkt
  • Kamil Nożynski z synem Antonim i Izabela Skierska: 32 pkt
  • Mateusz Pawłowski z dziewczyną Kornelią i Klaudia Rąba: 30 pkt
  • Natalia „Natsu” Karczmarczyk z tatą Andrzejem i Wojciech Kucina: 27 pkt
  • Piotr Kędzierski z mamą Marią i Magdalena Tarnowska: 26 pkt
  • Kacper „Jasper” Porębski z mamą Izabelą i Daria Syta: 26 pkt
Taniec z Gwiazdami 18 - odcinek 4. - wyniki
Aktualna klasyfikacja

Po kolejnym odcinku wciąż znamy dwie wyeliminowane pary. Przygodę z programem "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zakończyli:

  • 11. miejsce - Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
  • 12. miejsce - Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Pozostali w walce o wygraną uczestnicy to:

  • Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta
  • Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
  • Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina
  • Para numer 7 – Kamil Nożynski i Izabela Skierska
  • Para numer 8 – Izabella Miko i Albert Kosiński
  • Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
