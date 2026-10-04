Groźne zderzenie pod Warszawą! Wśród uczestników aktor "Plebanii"

Dariusz Kowalski przeżył chwile grozy na drodze. Znany aktor znalazł się wśród uczestników zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło w Gabryelinie. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Kowalski, który przez lata wcielał się w postać Janusza Tracza w "Plebanii", podróżował Toyotą. Drugim samochodem - Volkswagenem - kierowała 53-letnia kobieta.

Zobacz też: Tragiczny wypadek na planie filmowym! Zginęła ceniona aktorka i reżyserka

Dariusz Kowalski uczestnikiem wypadku

"Super Express" ustalił nowe szczegóły dotyczące kolizji drogowej, do której doszło w Gabryelinie. Jak przekazała policja, zderzyły się Volkswagen i Toyota, a za sprawcę zdarzenia została uznana kierująca Volkswagenem. Kobieta została ukarana mandatem. Funkcjonariusze potwierdzili również, że obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

- Kolizja drogowa Volkswagena i Toyoty. Sprawcą jest kierująca Volkswagenem. Kierowca Volkswagena otrzymał mandat. Obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Szczegóły dotyczące zdarzenia ustalił dla "Super Expressu" Piotr Lis.

Na miejscu kolizji pojawiły się służby ratunkowe. Jak przekazał "Super Expressowi" sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie, do działań skierowano aż trzy zastępy straży pożarnej, w których łącznie pracowało 13 strażaków. Jeszcze przed przyjazdem strażaków i policjantów na miejscu pojawił się Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Pracowały trzy zastępy straży pożarnej, łącznie 13 strażaków. Był również Zespół Ratownictwa Medycznego, który przybył przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej i policją - relacjonował "Super Expressowi" sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Zobacz też: Barbara Busztynowicz miała wypadek! Skończyło się szyciem. "Nikt się nie zatrzymał"

Zobacz naszą galerię: Dariusz Kowalski grał Tracza w "Plebanii". Tak się zmienił!

20

Sonda Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy? Tak Nie