Dramatyczne sceny z udziałem aktora "Plebanii"! Jeden z samochodów skasowany

Julita Buczek
Julita Buczek
Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-04 13:47

Niebezpieczne zdarzenie z udziałem znanego aktora! Dariusz Kowalski, którego widzowie doskonale pamiętają jako bezwzględnego Janusza Tracza z serialu "Plebania", uczestniczył w zderzeniu dwóch samochodów. Do wypadku doszło po godzinie 10 na ulicy Dębowej w Gabryelinie. Toyota, którą kierował aktor, zderzyła się z Volkswagenem. Jedna z osób podróżujących drugim autem została zabrana do szpitala.

Groźne zderzenie pod Warszawą! Wśród uczestników aktor "Plebanii"

Dariusz Kowalski przeżył chwile grozy na drodze. Znany aktor znalazł się wśród uczestników zderzenia dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło w Gabryelinie. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe. Kowalski, który przez lata wcielał się w postać Janusza Tracza w "Plebanii", podróżował Toyotą. Drugim samochodem - Volkswagenem - kierowała 53-letnia kobieta.

Zobacz też: Tragiczny wypadek na planie filmowym! Zginęła ceniona aktorka i reżyserka

Dariusz Kowalski uczestnikiem wypadku 

"Super Express" ustalił nowe szczegóły dotyczące kolizji drogowej, do której doszło w Gabryelinie. Jak przekazała policja, zderzyły się Volkswagen i Toyota, a za sprawcę zdarzenia została uznana kierująca Volkswagenem. Kobieta została ukarana mandatem. Funkcjonariusze potwierdzili również, że obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

- Kolizja drogowa Volkswagena i Toyoty. Sprawcą jest kierująca Volkswagenem. Kierowca Volkswagena otrzymał mandat. Obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Szczegóły dotyczące zdarzenia ustalił dla "Super Expressu" Piotr Lis.  

Na miejscu kolizji pojawiły się służby ratunkowe. Jak przekazał "Super Expressowi" sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie, do działań skierowano aż trzy zastępy straży pożarnej, w których łącznie pracowało 13 strażaków. Jeszcze przed przyjazdem strażaków i policjantów na miejscu pojawił się Zespół Ratownictwa Medycznego.  

- Pracowały trzy zastępy straży pożarnej, łącznie 13 strażaków. Był również Zespół Ratownictwa Medycznego, który przybył przed jednostkami ochrony przeciwpożarowej i policją - relacjonował "Super Expressowi" sekc. Patryk Misiek ze straży pożarnej w Piasecznie.

Zobacz też: Barbara Busztynowicz miała wypadek! Skończyło się szyciem. "Nikt się nie zatrzymał"

Zobacz naszą galerię: Dariusz Kowalski grał Tracza w "Plebanii". Tak się zmienił!

Dariusz Kowalski grał Tracza w Plebanii. Tak się zmienił!
Galeria zdjęć 20
Sonda
Miałaś/eś kiedykolwiek wypadek samochodowy?
Dariusz Kowalski wspomina pracę na planie "Plebanii". Wykreował kultową rolę Janusza Tracza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

PLEBANIA
DARIUSZ KOWALSKI