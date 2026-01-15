Katarzyna Skrzynecka zgubiła kilogramy? "Wręcz przeciwnie. Ani grama". Ależ ona wygląda!

Na instagramowym profilu Katarzyny Skrzyneckiej pojawiła się minisesja zdjęciowa z 55-letnią gwiazdą w roli głównej. Kasia łapała pozy i miny, a wszystko w przepięknej, śliwkowej kreacji o kroju, który sprawił, że fani nie mogli powstrzymać się od komplementów. A także od pytań o to, czy aktorka i piosenkarka zrzuciła kilka kilogramów!

Skrzynecka odpowiedziała na jeden z komentarzy i z rozbrajającą szczerością wyznała, że wcale nie schudła.

Zobacz także: Skrzynecka w szortach zabrała rodzinę na śniadanie w plenerze. Paparazzi wszystko uwiecznili!

Wysmuklona Skrzynecka. Schudła? "Ani grama"

Koncertowo. Soul, bossa, jazz ballads w śnieżnym, noworocznym klimacie. Dziękuję serdecznie przemiłej publiczności za ten niezwykły wczorajszy wieczór - napisała Katarzyna w opisie do zdjęć, które zrobiły w sieci furorę.

Gwiazda pozowała do nich to przodem, to tyłem, a eleganckie tło w stonowanych kolorach idealnie pasowało do błyszczącej sukienki w ciemnym odcieniu i rudej czupryny uczesanej w lekkie fale. Kreacja zasłaniała Skrzynecką od stóp do głów, a jednak nie dało się nie zauważyć zmysłowości, która biła od artystki.

Zobacz także: W basenie jak na scenie! Skrzynecka robi wakacyjne show w Grecji. Fani: "Nimfa, syrenka, Wenus!"

"Jak zawsze piękna", "Jak pięknie w grzywce", "Pięknie pani Kasiu! Uwielbiam kobiecość! U pani to piękno, siła, kobiecość, pewność siebie, seksualność... pięknie!", "Ooo wow, na ostatnim zdjęcia niczym Kalina Jędrusik" - pisali wielbiciele talentu i urody Kasi.

Jedna z internautek na widok kobiecej figury Skrzyneckiej rzuciła: "Ale Pani mocno schudła. Brawo". Gwiazda odpisała i ku zaskoczeniu wszystkich wyznała, że... wcale nie schudła: "Wręcz przeciwnie. Ani grama".

To nie zmienia faktu, że Skrzynecka w szykownym wydaniu zrobiła piorunujące wrażenie!

Zobacz także: Katarzyna Skrzynecka ujawniła sekret sprzed 20 lat. To mogła być największa wpadka w historii "Tańca z Gwiazdami"

Zobacz więcej zdjęć. Iwona Węgrowska zaszalała z mini, ale i tak wszyscy zerkali nieco wyżej. Odważnie!

Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.