Katarzyna Skrzynecka zgubiła kilogramy? "Wręcz przeciwnie. Ani grama". Ależ ona wygląda!

Katarzyna Skrzynecka na swoim instagramowym profilu pokazała się w wyjątkowo eleganckim wydaniu. Obcisła sukienka, którą miała na sobie gwiazda, przyciągała wzrok błyskiem cekinów i pięknym burgundowym kolorem, ale internatom w oczy rzuciło się coś innego. Czyżby Kasia zgubiła kilka kilogramów? Piosenkarka i aktorka rozwiała wątpliwości: "Wręcz przeciwnie. Ani grama". Na pewno?

Na instagramowym profilu Katarzyny Skrzyneckiej pojawiła się minisesja zdjęciowa z 55-letnią gwiazdą w roli głównej. Kasia łapała pozy i miny, a wszystko w przepięknej, śliwkowej kreacji o kroju, który sprawił, że fani nie mogli powstrzymać się od komplementów. A także od pytań o to, czy aktorka i piosenkarka zrzuciła kilka kilogramów!

Skrzynecka odpowiedziała na jeden z komentarzy i z rozbrajającą szczerością wyznała, że wcale nie schudła.

Wysmuklona Skrzynecka. Schudła? "Ani grama"

Koncertowo. Soul, bossa, jazz ballads w śnieżnym, noworocznym klimacie. Dziękuję serdecznie przemiłej publiczności za ten niezwykły wczorajszy wieczór - napisała Katarzyna w opisie do zdjęć, które zrobiły w sieci furorę.

Gwiazda pozowała do nich to przodem, to tyłem, a eleganckie tło w stonowanych kolorach idealnie pasowało do błyszczącej sukienki w ciemnym odcieniu i rudej czupryny uczesanej w lekkie fale. Kreacja zasłaniała Skrzynecką od stóp do głów, a jednak nie dało się nie zauważyć zmysłowości, która biła od artystki.

"Jak zawsze piękna", "Jak pięknie w grzywce", "Pięknie pani Kasiu! Uwielbiam kobiecość! U pani to piękno, siła, kobiecość, pewność siebie, seksualność... pięknie!", "Ooo wow, na ostatnim zdjęcia niczym Kalina Jędrusik" - pisali wielbiciele talentu i urody Kasi.

Jedna z internautek na widok kobiecej figury Skrzyneckiej rzuciła: "Ale Pani mocno schudła. Brawo". Gwiazda odpisała i ku zaskoczeniu wszystkich wyznała, że... wcale nie schudła: "Wręcz przeciwnie. Ani grama".

To nie zmienia faktu, że Skrzynecka w szykownym wydaniu zrobiła piorunujące wrażenie!

