Nie żyje Wojciech Wiliński. Ceniony aktor miał 86 lat

Zmarł Wojciech Wiliński. Miał 86 lat

Nie żyje Wojciech Wiliński. Przykrą wiadomość o śmierci aktora przekazał warszawski Teatr Żydowski, z którym związany był od 2004 roku.

Zmarł Wojciech Wiliński – aktor związany z Teatrem Żydowskim, ceniony artysta sceniczny i filmowy. Przez lata współtworzył repertuar Teatru Żydowskiego, budując swoją pozycję jako wyrazisty i oddany scenie aktor. [...] Odszedł człowiek teatru, którego talent i wrażliwość pozostaną w pamięci publiczności i współpracowników. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia - przekazano na stronie.

Wojciech Wiliński 1 lutego obchodził swoje 86 urodziny. Ceniony artysta poszedł w ślady rodziców. Jego ojcem był aktor Kazimierz Pawłowski, a matką aktorka Nina Wilińska. Na deskach teatrów zadebiutował 1 stycznia 1959 roku w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej. Z gdyńskim teatrem związany był przez trzy lata, po czym wyjechał do Warszawy.

Wojciech Wiliński zgrał w wielu kultowych produkcjach

W stolicy Wiliński pracował m.in. w Teatrze Syrena, a od 2004 roku w Teatrze Żydowskim. Równocześnie rozwijał karierę filmową i telewizyjną. Chociaż najczęściej grał role drugoplanowe, to w swoim dorobku ma występy w wielu kultowych produkcjach. Zagrał m.in. w "Misiu", "Czterdziestolatku" oraz kontynuacji serialu.

Wojciecha Wilińskiego kojarzyć mogą również miłośnicy bardziej współczesnych produkcji. Można go było zobaczyć w "M jak miłość", "Na dobre i na złe", "Pitbullu", "Kasi i Tomku" czy "Egzaminie z życia". Ostatni raz na ekranie pojawił się w serialu "Gang zielonek rękawiczki".

