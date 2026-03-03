"Santo Subito!": Film o Janie Pawle II z gwiazdami Hollywood w obsadzie

"Santo Subito!" w reżyserii francuskiego reżysera Bertranda Bonello (57 l.) nie jest typową produkcją biograficzną. To ambitny projekt, któremu bliżej do thrillera. Zdjęcia będą kręcone głównie we Włoszech (m.in. w Rzymie i Materze), ale również w Polsce. Ekipa filmowa zawita do Warszawy i Szczawnicy. Dialogi prowadzone będą w ośmiu językach. Za scenariusz odpowiada Thomas Bidegain, nominowany do Oscara za "Emilię Perez".

Ten film to zdecydowanie mój, jak dotąd, najbardziej ambitny projekt. To połączenie zagadnień geopolityki, mistycyzmu, dociekań i refleksji nad wiarą, które dziś wydają się być bardziej istotne niż kiedykolwiek – cytuje słowa Bonello portal rmf.fm.

Andrzej Chyra zagra Jana Pawła II!

Produkcja skupia się na wydarzeniach po śmierci Jana Pawła II i odkrywa kulisy jego beatyfikacji. W główną rolę ojca Josepha Murolo wcieli się gwiazdor Hollywood - Mark Ruffalo (58 l.). Duchowny w procesie beatyfikacyjnym otrzymuje funkcję tzw. "adwokata diabła", który ma za zadanie znaleźć argumenty przeciwko świętości zmarłego papieża.

Z kolei przyjaciółkę papieża Polaka, amerykańsko-polską filozofkę Annę Teresę Tymieniecką, zagra nominowana do Oscara Charlotte Rampling (80 l.).

U boku gwiazd Hollywood zagrają i polscy aktorzy. W roli samego Jana Pawła II zobaczymy... Andrzeja Chyrę (61 l.). Nie jest jedynym Polakiem, który otrzymał angaż w produkcji Bertranda Bonello. Cezary Żak (64.) zagra bowiem kardynała Stanisława Dziwisza. Aktorzy mają już doświadczenie w graniu duchownych. Chyra zagrał księdza w filmie "W imię...", a Żak proboszcza w "Ranczu".

