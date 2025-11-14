Znany aktor zagra w filmie o beatyfikacji Jana Pawła II. Co za wieści!

Mark Ruffalo, znany z ról w "Biednych istotach", "Wyspie tajemnic" czy serialu "To wiem na pewno", po raz kolejny angażuje się w ambitną historię. Tym razem stanie przed zadaniem sportretowania jednego z najważniejszych etapów współczesnej historii Kościoła katolickiego. Reżyserem filmu jest Bertrand Bonello, ceniony za swoją bezkompromisową wizję artystyczną. Projekt otrzymał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, co podkreśla rangę przedsięwzięcia.

"Santo Subito!" bezpośrednio nawiązuje do okrzyków wiernych, którzy 8 kwietnia 2005 roku, podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II, domagali się jego natychmiastowego ogłoszenia świętym. Produkcja zapowiada jednak znacznie bardziej złożoną opowieść. Twórcy chcą ukazać kulisy procesu beatyfikacyjnego poprzez pryzmat pracy watykańskich urzędników, którzy odpowiadają za formalne i duchowe aspekty całej procedury.

Ruffalo wcieli się w ojca Josepha Murolo, amerykańskiego duchownego delegowanego do Watykanu, by pełnił rolę tzw. "rzecznika sprawiedliwości", polega ona na skrupulatnym analizowaniu życia zmarłego kandydata i szukaniu argumentów, które mogłyby podważyć zasadność wyniesienia go na ołtarze.

Scenariusz filmu został opracowany przez Bonello oraz Thomasa Bidegaine’a, nominowanego do Oscara za współpracę przy "Emilii Perez". Obaj twórcy zapowiadają produkcję jako wciągający thriller psychologiczny, łączący fabularne napięcie z rzadko pokazywanym w kinie spojrzeniem od środka na procedury obowiązujące w Watykanie.

Podczas rozmów z osobami związanymi z Karolem Wojtyłą ojciec Murolo ma stopniowo wikłać się w moralne i emocjonalne wątpliwości, które podważą jego dotychczasowe przekonania. W opisie projektu twórcy podkreślają, że będzie to historia nie tylko o procesie beatyfikacyjnym, ale również o wewnętrznej drodze człowieka, który zmierza się z pytaniami o wiarę, odpowiedzialność i prawdę. Zdjęcia mają ruszyć 9 marca 2026 roku.

