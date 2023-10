Gwiazdy na premierze "Chłopów". Elegancka Torbicka i stylowa Kożuchowska. Kayah włożyła to i zszokowała wszystkich!

Jan Paweł II spotkania z aktorami: Magdalena Zawadzka, Gustaw Holoubek, Stefan Friedmann

Jan Paweł II już podczas pontyfikatu lubił spotkać się aktorami. Trudno się temu dziwić, bo sam przecież w młodości obracał się w tym środowisku. O spotkaniach z Karolem Wojtyłą opowiadała niedawno Magdalena Zawadzka. Jej mąż - Gustaw Holoubek - znał Jana Pawła II z czasów młodości. Z przyszłym papieżem w zupełnie innych okolicznościach stykał się Stefan Friedmann. Aktor i satyryk był ministrantem, gdy ksiądz Karol Wojtyła odprawiał msze. - Lubiłem być ministrantem, bo czułem się jak na scenie. Pamiętam, jak klęcząc za plecami Wojtyły, udawałem, że łapię muchy. Ludzie w kościele: "Ha, ha, hi, hi". Potem w zakrystii przyszły papież ciągnął mnie za ucho i pytał: "Stefciu, Stefciu, co z ciebie wyrośnie? - wspominał z uśmiechem Friedmann na łamach "Super Expressu". Przyszły papież, który sam był aktorem, nie spodziewał się pewnie, że z takiego łobuziaka wyrośnie potem tak znany artysta.

Jan Paweł II zagrał w sztuce fantastycznej! Ostatecznie wybrał powołanie, a nie karierę aktorską

Sam Jan Paweł II naprawdę miał aktorski talent. Już w dzieciństwie występował na scenie Domu Katolickiego i szkolnego teatru. Na studiach grał już regularnie. Dziś wydaje się niewiarygodne, ale przyszły papież zagrał nawet w sztuce fantastycznej "Kawaler księżycowy"! Karol Wojtyła wcielił się w postać zodiakalnego byka. W czasie wojny - poza pracą fizyczną - Jan Paweł II także zajmował się sztuką. Występował w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym. Pierwszym przedstawieniem wystawionym przez teatr, w którym grał Karol Wojtyła, był "Król-Duch" Juliusza Słowackiego. Później Teatr Rapsodyczny prezentował m.in. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, "Beniowskiego" Słowackiego czy "Hymny" Jana Kasprowicza. Mimo talentu i sukcesów, ostatecznie Karol Wojtyła postawił na powołanie, a nie na karierę aktorską.

