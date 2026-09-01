Kazik Staszewski podzielił się pięknym listem! Lider Kultu otrzymał go od wyjątkowych fanek

Kult to zdecydowanie jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rockowej. Formacja powstała w Warszawie, w 1982 roku i przez pierwsze lata formowała się - jej skład się zmieniał, muzycy zaś koncertowali i pracowali nad pierwszym materiałem. W końcu w 1986 roku ukazał się debiutancki, podwójny singiel Kultu, Piloci / Do Ani i już druga z kompozycji osiągnęła status przeboju.

W kolejnych latach Kult budował swoją pozycję jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych zespołów rocka lat 80. i 90. Formacja, pomimo ponad 40 lat na scenie, z imponującą dyskografią, budzi bardzo duże zainteresowanie, a jej koncerty przyciągają tłumy.

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Ten rok jest szczególny dla Kultu. Formacja wróciła na scenę po głośnym koncercie w Zielonej Górze, który miał miejsce pod koniec ubiegłego roku, a na którym jej lider, Kazik Staszewski, pokazał się w dyskusyjnej formie. Okazało się, że muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, które uśmierzał lekami i alkoholem. W końcu artysta wylądował w szpitalu na Teneryfie, przeszedł zabieg i po okresie rekonwalescencji wraz z Kultem grał latem na największych rodzimych festiwalach, jak Męskie Granie czy Rockowizna.

Pewne jest jednak, że chcąc skupić się na swoim zdrowiu Kazik - a co za tym idzie również Kult - nie ukrywa, że po tegorocznym sezonie koncertowym zamierza ograniczyć obecność na scenie.

Kazik Staszewski pochwalił się wyjątkowym listem

Kult to dziś zespół-instytucja. Cieszy się on wielkim uznaniem, co przekłada się na zainteresowanie koncertami. Okazuje się, że, już w kilku udział wzięły dwie szczególne fanki, Iga i Olga. Wiemy o tym, gdyż sam Kazik podzielił się ze swoimi odbiorcami w mediach społecznościowych zdjęciem wyjątkowego listu, który otrzymał od, co sugeruje charakter pisma, raczej młodszych słuchaczek.

Te chwalą się, że wzięły udział już w czterech koncertach Kultu i nie ukrywają, że nie mogą się doczekać tegorocznej "Pomarańczowej Trasy". Iga i Olga życzą Staszewskiemu zdrówka i siły i piszą, że wyjątkowo cenią sobie dwie kompozycje Kultu: Lewe lewe loff oraz Łączmy się w pary, kochajmy się.

Poniżej list fanek do Kazika Staszewskiego i zespołu Kult:

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