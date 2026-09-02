Oszustwo na córkę, a "odbierak" miał tylko 15 lat.  Odebrał 60 tysięcy złotych

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-02 9:03

To kolejny przykład klasycznego oszustwa „na córkę”. Seniorka otrzymała telefon od nieznajomej, która udawała jej córkę. Przekazała, że potrzebuje pieniędzy, bo przebywa w szpitalu. Kobieta przekazała „odbierakowi” blisko 60 tysięcy złotych. 15-latek został zatrzymany.

Oszustwo na córkę,
Autor: podkarpacka policja/ Materiały prasowe
  • 72-letnia seniorka z Głogowa Małopolskiego straciła blisko 60 tysięcy złotych, padając ofiarą oszustwa „na córkę”.
  • Do zdarzenia doszło 23 sierpnia wieczorem, gdy oszuści, podając się za córkę i lekarza, wyłudzili pieniądze na rzekomą szczepionkę ratującą życie.
  • Policja zatrzymała 15-letniego „odbieraka” w Zabrzu, który usłyszał zarzut popełnienia czynu karalnego i został przewieziony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Do zdarzenia doszło doszło 23 sierpnia na terenie Głogowa Małopolskiego. 72-letnia seniorka wieczorem odebrała telefon od osoby, która podała się za jej córkę - kobieta płakała i twierdziła, że jest w ciężkim stanie i przebywa w szpitalu. Połączenie zostało przerwane, a 72-latak odebrała kolejny telefon. Tym razem zadzwonił do niej fałszywy lekarz, który podał się za ordynatora jednego z rzeszowskich szpitali. Zażądał 100 tysięcy złotych na szczepionkę ratującą życie.

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Ostatecznie kobieta przekazała niemal 60 tysięcy złotych nieznajomemu mężczyźnie, który przyszedł do jej domu. Policjanci  z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie szybko ustalili kim jest „odbierak”.

15-latek został zatrzymany w poniedziałek rano na terenie Zabrza. Nie był to jego pierwszy konflikt z prawem, gdyż nastolatek jest podopiecznym młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z którego samowolnie oddalił się w połowie sierpnia. Zatrzymany usłyszał zarzut popełnienia czynu karalnego, do którego częściowo przyznał się. Po czynnościach procesowych został przewieziony do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – informuje policja.

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