Przekażą pieniądze poszkodowanym. Pomoc po tragedii polskiego autokaru na Węgrzech

Pomoc dla rodzin z Podkarpacia po wypadku na Węgrzech

Środki wygospodarowane przez zarząd województwa zostaną przekazane do dziewięciu lokalnych samorządów. Pomoc trafi między innymi do mieszkańców Brzozowa, Czudca, Dukli, Jasła, Lubeni oraz Strzyżowa. Wypłaty obejmą łącznie 29 rodzin.

Myślę, że to wszystko zostanie sprawnie przeprocedowane, bo idea jest taka, żeby finansowo wesprzeć te osoby ze względu na to, że jest to zdarzenie dużych wymiarów, stąd też wsparcie samorządu województwa. Chodzi o to, żeby wesprzeć te osoby finansowo ze względu na to, że one pewnymi kosztami na pewno zostały zaskoczone, więc to wsparcie jest im prostu potrzebne – przekazała w rozmowie z Radiem ESKA Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska z urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Decyzje dotyczące ostatecznej wysokości zapomóg będą podejmować urzędnicy gminni. Rodziny będą mogły otrzymać maksymalnie 6000 złotych wsparcia.

Przekazane środki nie będą miały z góry określonego przeznaczenia. Oznacza to, że to sami domownicy zdecydują, na jakie najpilniejsze potrzeby wydadzą te pieniądze.

Urząd marszałkowski planuje w przyszłym tygodniu formalnie podpisać dokumenty z poszczególnymi gminami. Jeśli cała procedura przebiegnie bez opóźnień, fundusze zasilą konta poszkodowanych najpóźniej pod koniec września.

Tragiczny wypadek autokaru

Dramat rozegrał się w nocy z 15 na 16 sierpnia 2026 roku. Autokar poruszający się autostradą M3 nagle zjechał ze swojego pasa, stoczył się do przydrożnego rowu i przewrócił na bok. W środku znajdowali się pielgrzymi wracający z Medjugorje. W większości byli to mieszkańcy województwa podkarpackiego, a ich wyjazd rozpoczął się w Strzyżowie. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Wypadek wywołał ogromne poruszenie w całym kraju.

W poniedziałek informowaliśmy o planowanej kontroli firmy przewozowej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie prowadzi śledztwo mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności tragedii.

Przeprowadzone zostały sekcje zwłok wszystkich ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Obecnie oczekujemy na pisemne protokoły z sekcji. Gromadzone są też sukcesywnie dowody w polskim śledztwie. Przesłuchiwani są świadkowie. Wpłynęło część dokumentów od strony węgierskiej – mówiła w rozmowie z Radiem ESKA Marta Kolendowska-Matejczuk rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.