Królowa Turnusu zrzuciła ciuchy męskie! "Mam duży biust, a tacy faceci na parkingach to przede wszystkim za tym patrzą"

Lilla Wyjadłowska, uczestniczka 8. edycji "Sanatorium miłości", dała się poznać widzom jako kobieta o silnym charakterze i z unikalną historią. Pochodząca z Sosnowca seniorka pracowała m.in. jako rzeźniczka, cukierniczka, a także kierowca samochodu dostawczego! Do programu zgłosiła się dopiero po 30. latach od rozwodu.

Lilla w "Sanatorium miłości" nie miała łatwo

Początki Lilli w "Sanatorium miłości" nie były łatwe. Ale jej energia, poczucie humoru i siła charakteru zaskarbiły jej sympatię widzów. Szczególnie duże emocje wzbudzała jej trudna relacja ze "współspaczką" Basią. Ostatecznie jednak to właśnie Lilla została Królową Turnusu i jedną z najbardziej lubianych uczestniczek sezonu!

W rozmowie z "Faktem" Lilla opowiedziała o latach spędzonych za kierownicą. Przyznała się do tego, że wykonywany zawód sprawił, iż na kompletnie zrezygnowała z podkreślania swojej kobiecości.

Wlazłam w stroje męskie, bo to była najlepsza ucieczka. Ja mam duży biust, ja wiem o tym dobrze, a tacy faceci na parkingach to przede wszystkim za tym patrzą. To jest po prostu plaga.

"Ja sobie nigdy nie dam w kaszę dmuchać"

Lilla sama umiała radzić sobie w trudnych sytuacjach, także z mężczyznami, ale nie wszystkie koleżanki miały podobne doświadczenia.

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Jestem dosyć twardą babą i ja sobie nigdy nie dam w kaszę dmuchać. Ale moje koleżanki, które są kierowcami, nie miały ciekawych doświadczeń. Na szczęście nie skończyło się to jakimiś wielkimi sytuacjami, ale było to nieprzyjemne zachowanie. Dlatego uciekłam z dekoltów, uciekłam ze spódnic - nie było innego wyjścia.

"To jest brudas, śmierdziel"

Mimo rezygnacji z kobiecych stylizacji Lilla z "Sanatorium miłości" zawsze dbała o swój wygląd i nie godziła się na stereotypowy wizerunek kierowcy.

Zawsze byłam czysta, zawsze byłam pachnąca, bo kierowca ma już taką otoczkę życiową. To jest brudas, śmierdziel. Ja zawsze sobie dobrze wyglądałam.

Lilla z "Sanatorium miłości" dodała, że wieloletnia praca odbiła się na jej zdrowiu i sylwetce. Przyznała sie, że prowadziła nieregularny tryb życia. Długie godziny spędzane w trasie za kółkiem spowodowały, że znacząco przytyła.

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Tusza za kierownicą

Dziesięć lat mi naprawdę dało bardzo, bardzo dużo dla mojej tuszy. Ja przez te 10 lat naprawdę dużo przytyłam. Kierowca je właściwie tylko śniadanie, a reszta posiłków to już nie wiadomo, czy to obiad, kolacja czy śniadanie. Ja tylko mówiłam: zjem posiłek – wspominała.

Zdarzało się, że w ciągu zaledwie trzech tygodni Lill pokonywała nawet 20 tys. kilometrów. Dziś jednak jest w zupełnie innym miejscu. Najnowsze zdjęcie opublikowane w sieci pokazuje uśmiechniętą i pewną siebie kobietę, która nie boi się już podkreślać swojej kobiecości. Fani nie kryją zachwytu, a wielu z nich podkreśla, że królowa 8. edycji "Sanatorium miłości" wygląda lepiej niż kiedykolwiek!

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Bohaterowie „Sanatorium miłości” o życiu po programie i poszukiwaniu miłości