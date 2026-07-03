Katarzyna Herman odsłoniła ciało na plaży! Odważna stylizacja przykuwała wzrok plażowiczów

Herman jakiej nie widzieliście. Odsłoniła ciało na plaży!

Katarzyna Herman postanowiła wypocząć nad naszym polskim morzem. Gwiazda, którą ostatnio mogliśmy oglądać m.in. w satyrze Netflixa „1670” oraz w serialu „Piekło kobiet” widziana była kilka dni temu w Sopocie. A że pogoda była wyjątkowo upalna, gwiazda postanowiła zrzucić z siebie sukienkę i wystawić zgrabne ciało do słońca. Herman wyłożyła się wygodnie na leżaku i poprawiła jednoczęściowy strój kąpielowy, w którym wyglądała niezwykle atrakcyjnie. Głębokie wycięcia na biodrach wydłużały jej zgrabne nogi, a dekolt podkreślał to co powinien podkreślać. Gwiazda co chwilę zmieniała pozycję by promienie słońca równomiernie ją opalały. Z każdym ruchem Katarzyna przyciągała na siebie coraz więcej męskich spojrzeń, tym bardziej, że nie było przy niej żadnego mężczyzny.

Odpoczywała samotnie

- mówi nasz informator.

Katarzyna Herman chciałaby się jeszcze zakochać

Aktorka w jednym z ostatnich wywiadów wyznała, że jest po rozwodzie, który miał miejsce jeszcze przed pandemią. I choć potrafi żyć bez mężczyzny u boku, ma nadzieję, że nie będzie wieczną singielką. Jak zapewnia, fajnie jest mieć u boku kogoś z kim miło można spędzać czas.

Rozwiodłam się przed pandemią, wtedy uważałam, że to moja klęska, jakby uschło drzewo, które wiele lat pielęgnowałam. To już minęło. Umiem żyć bez faceta. Jednak chciałabym kogoś spotkać. Lubię mieć mężczyznę u boku. Jest do kogo wracać. Można pogadać, przejrzeć się w jego oczach. Potrzymać za rękę, pogłaskać. Dotyk jest ważny. Proszę czasem dzieci, żeby mnie przytuliły. Słyszę: „Mamo, znajdź sobie faceta!”. To nie takie proste. Ale się rozglądam

- wyznała w Twoim Stylu. Czyżby rozglądała się właśnie na plaży?

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