Eliza Macudzińska podbiła Open'era! Tańczyła do utraty tchu

Tak bawi się córka gwiazdy "Królowej przetrwania"! Open'er należał do niej

Open’er Festival co roku przyciąga nie tylko największe gwiazdy muzyki, ale także znane twarze show-biznesu i ich rodziny. W tym roku wśród festiwalowych uczestników znalazła się Eliza Macudzińska, która chętnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Jej obecność na wydarzeniu nie umknęła uwadze fanów. Eliza jest znana szerszej publiczności jako córka jednej z uczestniczek programu "Królowa przetrwania", co sprawia, że od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się w przestrzeni medialnej i wzbudza zainteresowanie internautów. Sama 18-latka chętnie publikuje w mediach społecznościowych kontent, który często jest viralowy. Można więc uznać ją za pełnoprawną influencerkę.

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Na Open’erze Eliza Macudzińska postawiła przede wszystkim na dobrą zabawę i festiwalowy luz. W mediach społecznościowych pojawiły się relacje, na których widać, że korzysta z wydarzenia w pełni - bierze udział w koncertach, spędza czas ze znajomymi i chłonie atmosferę jednego z największych muzycznych eventów w Polsce.

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Festiwalowa przestrzeń to dla niej okazja nie tylko do rozrywki, ale także do pokazania stylu i swobodnego podejścia do letnich wydarzeń. Eliza chętnie publikuje zdjęcia i krótkie nagrania, na których widać energię, zabawę i młodzieżowy klimat Open’era.

Internauci zwrócili uwagę, że córka Izabela Macudzińska świetnie odnajduje się w festiwalowym tłumie i nie odstaje od innych uczestników wydarzenia. Jej aktywność w sieci sprawia, że szybko stała się jedną z bardziej zauważalnych osób z show-biznesowego tła obecnych na imprezie.

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Królowe życia. Tak kiedyś wyglądała Izabela Macudzińska-Borowiak. Córka jest do niej bardzo podobna