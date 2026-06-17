Izabela Macudzińska sprzedaje swoje mieszkanie. Cena zwala z nóg!

Kim jest Izabela Macudzińska?

Izabela Macudzińska-Borowiak (ur. 22 stycznia 1984 r. w Koninie) to polska bizneswoman, projektantka mody i celebrytka, która ogólnokrajową popularność zdobyła w programie „Królowe Życia” na kanale TTV. Od 2008 roku prowadzi jako właścicielka i główna projektantka firmę modową Just Unique, z siedzibą i atelier w Poznaniu. Marka produkuje odzież w stylu glamour i dystrybuuje ją zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA).

W mediach kontynuuje występy w takich formatach reality show jak „Diabelnie boskie”, „99 - gra o wszystko” oraz „Królowa przetrwania”. Prywatnie od 2019 roku jest żoną Patryka Borowiaka, który współprowadzi z nią markę odzieżową, oraz matką córki Elizy.

Królowe życia. Tak kiedyś wyglądała Izabela Macudzińska-Borowiak. Córka jest do niej bardzo podobna

Izabela Macudzińska sprzedaje dom. Co o nim wiemy?

Izabel Macudzińska-Borowiak nie ukrywa, że swoje ciężko zarobione pieniądze inwestuje nie tylko w siebie, ale również inne dobra materialne, jak mieszkania. Postanowiła pochwalić się na swoim Instagramie, że nadszedł czas na sprzedaż jednej z nieruchomości. W mieszkaniu dominuje wszechobecna biel, którą widać nawet na schodach. Postawiono na klasyczne połączenia mebli. Nieruchomość znajduje się na 2 piętrze w jednym z bloków na poznańskim Grunwaldzie. Ma 73 m2, balkon, taras oraz 2 miejsca w hali garażowej.

Agencja nieruchomości zaznaczyła, że dwupoziomowość tego mieszkania to niewątpliwie jeden z większych atutów. Dodatkowo jest klimatyzacja oraz własna mała pralnia połączona z garderobą.

Mieszkanie Izabeli Macudzińskiej wyceniono na 1 450 000 zł. Jednocześnie celebrytka na swoim Instagramie wyraźnie zaznaczyła, że jest skłonna do negocjacji i jeżeli znajdzie się ktoś zdecydowany, to cena może się zdecydowanie zmienić.

A jak wygląda nieruchomość? Zobacz w galerii zdjęć!

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