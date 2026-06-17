Izabela Macudzińska sprzedaje swoje mieszkanie. Cena zwala z nóg!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-17 9:29

Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z gwiazd nie tylko "Królowych Życia", ale też 3. sezonu "Królowej Przetrwania". Kobieta nie ukrywa, że lubi luksusowe życie, na które ciężko pracuje. Okazuje się, iż postanowiła sprzedać jedno ze swoich mieszkań. Ta cena może was zwalić z nóg! Ale jak wygląda w środku?

Kim jest Izabela Macudzińska? 

Izabela Macudzińska-Borowiak (ur. 22 stycznia 1984 r. w Koninie) to polska bizneswoman, projektantka mody i celebrytka, która ogólnokrajową popularność zdobyła w programie „Królowe Życia” na kanale TTV. Od 2008 roku prowadzi jako właścicielka i główna projektantka firmę modową Just Unique, z siedzibą i atelier w Poznaniu. Marka produkuje odzież w stylu glamour i dystrybuuje ją zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA).

W mediach kontynuuje występy w takich formatach reality show jak „Diabelnie boskie”, „99 - gra o wszystko” oraz „Królowa przetrwania”. Prywatnie od 2019 roku jest żoną Patryka Borowiaka, który współprowadzi z nią markę odzieżową, oraz matką córki Elizy.

Królowe życia. Tak kiedyś wyglądała Izabela Macudzińska-Borowiak. Córka jest do niej bardzo podobna

Izabela Macudzińska sprzedaje dom. Co o nim wiemy? 

Izabel Macudzińska-Borowiak nie ukrywa, że swoje ciężko zarobione pieniądze inwestuje nie tylko w siebie, ale również inne dobra materialne, jak mieszkania. Postanowiła pochwalić się na swoim Instagramie, że nadszedł czas na sprzedaż jednej z nieruchomości. W mieszkaniu dominuje wszechobecna biel, którą widać nawet na schodach. Postawiono na klasyczne połączenia mebli. Nieruchomość znajduje się na 2 piętrze w jednym z bloków na poznańskim Grunwaldzie. Ma 73 m2, balkon, taras oraz 2 miejsca w hali garażowej. 

Agencja nieruchomości zaznaczyła, że dwupoziomowość tego mieszkania to niewątpliwie jeden z większych atutów. Dodatkowo jest klimatyzacja oraz własna mała pralnia połączona z garderobą. 

Mieszkanie Izabeli Macudzińskiej wyceniono na 1 450 000 zł. Jednocześnie celebrytka na swoim Instagramie wyraźnie zaznaczyła, że jest skłonna do negocjacji i jeżeli znajdzie się ktoś zdecydowany, to cena może się zdecydowanie zmienić. 

A jak wygląda nieruchomość? Zobacz w galerii zdjęć! 

Izabela Macudzińska sprzedaje swoje mieszkanie. Cena zwala z nóg!
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