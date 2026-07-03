Tłumy zaleją Zakopane! Takiego koncertu tego lata nie można przegapić

Po sukcesie poprzednich przystanków wakacyjnej trasy ekipa "Lata z Radiem i Telewizją Polską" rusza do Zakopanego. Organizatorzy przygotowali całodniowe święto, które rozpocznie się już od rana i potrwa aż do późnych godzin wieczornych. Na mieszkańców oraz tysiące turystów czekają koncerty, spotkania z gwiazdami, pikniki, taniec, góralskie tradycje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Największe emocje zaplanowano jednak na wieczór. To właśnie wtedy pod Tatrami rozbrzmią największe przeboje, a scenę przejmą jedni z najpopularniejszych polskich wykonawców.

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Steczkowska, Afromental i plejada gwiazd pod Tatrami! Szykuje się wielkie show

Punktualnie o godzinie 20.00 rozpocznie się wielki koncert transmitowany na żywo w TVP2. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki. Publiczność usłyszy przeboje Justyny Steczkowskiej, Majki Jeżowskiej, Reni Jusis, Afromental, Brathanków, Piersi, Universe, Organka, Dominika Dudka oraz Weroniki Korthals. Nie zabraknie również regionalnych akcentów - przed zakopiańską publicznością wystąpią Basia Giewont oraz Staszek Karpiel-Bułecka.

Całość poprowadzą Bartosz Cebeńko, Ula Kaczyńska i Mateusz Jędraś, którzy zadbają o to, by energia nie opadła ani na chwilę.

Zakopane będzie żyło jednak nie tylko wieczornym koncertem. Już od rana widzowie będą mogli śledzić wyjątkowe wydanie "Pytania na Śniadanie", realizowane w malowniczej scenerii Tatr. W programie pojawią się góralskie tradycje, nauka tańca zbójnickiego, spotkania z muzykami oraz wyprawy na Kasprowy Wierch i nad Morskie Oko. Widzowie poznają także tajniki produkcji prawdziwych oscypków i dowiedzą się, jak odróżnić oryginalne regionalne przysmaki od podróbek.

Na miejscu pojawią się również reporterzy TVP Info, którzy przez cały dzień będą relacjonować atmosferę wydarzenia, rozmawiać z artystami i pokazywać kulisy przygotowań do wielkiego koncertu. W Zakopanem nie zabraknie także kamer Polskiego Radia, które przygotowało specjalne plenerowe studio oraz rodzinny piknik edukacyjny z licznymi konkursami, eksperymentami, grami i atrakcjami dla najmłodszych.

Organizatorzy zadbali także o miłośników wspólnej zabawy. W planie znalazła się międzypokoleniowa potańcówka przy muzyce na żywo oraz wieczorny set DJ-a, który zakończy całodzienne świętowanie pod Tatrami.

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