Nowe gwiazdy w "Pytaniu na śniadanie"! Leon Myszkowski i Ksenia Ngo oraz Ada Fijał dołączają do TVP

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-20 15:53

A to niespodzianka! Podczas prezentacji nowego, plenerowego studia programu "Pytanie na śniadanie" ogłoszono, że do programu dołączają ze swoimi autorskimi formatami syn Justyny Steczkowskiej (53 l.), Leon Myszkowski (25 l.) i jego ukochana Ksenia Ngo (27 l.), oraz Ada Fijał (49 l.)! Co nowe gwiazdy będą robić w TVP?

Syn i przyszła synowa Justyny Steczkowskiej - Leon i Ksenia dostali swój autorski segment w śniadaniówce TVP. Para w "Pytaniu na śniadanie" będzie na oczach widzów planować swój ślub i opowiadać o tym, jak wyglądają przygotowania do wesela, ale też rozmawiać z innymi parami. Start już 24 maja na antenie telewizyjnej Dwójki.

Z kolei Ada Fijał, aktorka i kolorowy ptak polskich salonów, zgodnie ze swoją miłością do mody poprowadzi cykl "Moda od A do F", w którym pokaże widzom modowe sztuczki i trendy, zarówno takie, które można powtórzyć samemu w domu, jak i takie, które sprawdzą się nawet na czerwonym dywanie w Hollywood!

Nowy cykl modowy w "Pytaniu na śniadanie"

- Mam nadzieję że będzie dużo energii, dużo kolorów. Będziemy widzom "Pytania na śniadanie" prezentować najnowsze trendy. Będziemy też pokazywać i opisywać co się działo na ostatnich ważnych galach, skąd projektanci czerpią inspiracje i dlaczego coś, na co jeszcze rok temu nie zwracaliśmy uwagi, teraz jest hitem sezonu. Trochę zaskoczeń też u nas będzie!

- opowiadała Ada Fijał podczas konferencji prasowej w rozmowie z jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" - Olą Żuraw (33 l.). Na prezentacji letniego studia nie zabrakło też duetów prowadzących - zjawili się Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla i Robert El Gendy, Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz, Agnieszka Woźniak-Starak i Robert Stockinger oraz Marta Surnik i Grzegorz Dobek.

Nowa odsłona plenerowego studia programu Pytanie na śniadanie
