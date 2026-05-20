Nowe gwiazdy w "Pytaniu na śniadanie"! Leon Myszkowski i Ksenia Ngo oraz Ada Fijał dołączają do TVP

Syn Steczkowskiej i Ada Fijał dołączają do "Pytania na śniadanie"

Syn i przyszła synowa Justyny Steczkowskiej - Leon i Ksenia dostali swój autorski segment w śniadaniówce TVP. Para w "Pytaniu na śniadanie" będzie na oczach widzów planować swój ślub i opowiadać o tym, jak wyglądają przygotowania do wesela, ale też rozmawiać z innymi parami. Start już 24 maja na antenie telewizyjnej Dwójki.

Z kolei Ada Fijał, aktorka i kolorowy ptak polskich salonów, zgodnie ze swoją miłością do mody poprowadzi cykl "Moda od A do F", w którym pokaże widzom modowe sztuczki i trendy, zarówno takie, które można powtórzyć samemu w domu, jak i takie, które sprawdzą się nawet na czerwonym dywanie w Hollywood!

Zobacz również: Szapołowska w czerni, Fijał z futrem w ręku i olśniewająca Steczkowska. Tłum gwiazd u Zienia

Nowy cykl modowy w "Pytaniu na śniadanie"

- Mam nadzieję że będzie dużo energii, dużo kolorów. Będziemy widzom "Pytania na śniadanie" prezentować najnowsze trendy. Będziemy też pokazywać i opisywać co się działo na ostatnich ważnych galach, skąd projektanci czerpią inspiracje i dlaczego coś, na co jeszcze rok temu nie zwracaliśmy uwagi, teraz jest hitem sezonu. Trochę zaskoczeń też u nas będzie!

- opowiadała Ada Fijał podczas konferencji prasowej w rozmowie z jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" - Olą Żuraw (33 l.). Na prezentacji letniego studia nie zabrakło też duetów prowadzących - zjawili się Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz, Beata Tadla i Robert El Gendy, Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki, Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz, Agnieszka Woźniak-Starak i Robert Stockinger oraz Marta Surnik i Grzegorz Dobek.

Zobacz również: Polsat Hit Festiwal 2026 - gwiazdy. Trzy dni muzyki, kabaretów i wielkich jubileuszy w Sopocie

75