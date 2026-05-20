Fotoradar na Grochowskiej to maszyna do karania piratów. 550 naruszeń w 20 dni, rekordzista pędził 142 km/h!

Nowe urządzenie stanęło na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej na warszawskiej Pradze-Południe. To właśnie tam na początku roku doszło do dramatycznego wypadku. Po zderzeniu dwóch samochodów jeden z pojazdów wypadł z toru jazdy i uderzył w grupę pieszych stojących przy przejściu. Ranne zostały cztery osoby, w tym 6-letni chłopiec. Dziecka nie udało się uratować.

Po tragedii mieszkańcy zaczęli domagać się zdecydowanych działań poprawiających bezpieczeństwo. Jednym z najczęściej powtarzanych postulatów był właśnie montaż fotoradaru.

Szokujące wyniki z pierwszego miesiąca. Fotoradar zarejestrował 550 naruszeń!

Urządzenie pojawiło się przy Grochowskiej pod koniec kwietnia. Maszyna została przeniesiona z Mostu Poniatowskiego i kontroluje kierowców jadących w kierunku Wawra. Jak przekazał „Super Expressowi” Maciej Tyrakowski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, tylko między 30 kwietnia a 19 maja fotoradar zarejestrował aż 550 naruszeń przepisów.

To oznacza, że średnio każdego dnia urządzenie wyłapywało około 28 kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Biorąc pod uwagę, że mówimy o niecałych trzech tygodniach działania, liczby robią ogromne wrażenie. Najbardziej szokuje jednak rekordowe przekroczenie prędkości. W poniedziałek (18 maja) fotoradar zarejestrował kierowcę BMW, który jechał aż 142 km/h. Oznacza to przekroczenie limitu o 92 km/h!

Jak tłumaczy nam Tyrakowski, w sprawie trwają obecnie czynności wyjaśniające. Jeśli potwierdzą się ustalenia, kierowcę mogą czekać bardzo poważne konsekwencje.

Na razie do kierowców trafiło zaledwie sześć mandatów. Jak tłumaczy GITD, wynika to wyłącznie z krótkiego czasu działania urządzenia oraz trwających procedur administracyjnych.

Kompleksowa przebudowa Grochowskiej dopiero za rok

Miasto od początku podkreślało jednak, że fotoradar przy Grochowskiej ma być rozwiązaniem doraźnym. Docelowo skrzyżowanie przejdzie gruntowną przebudowę. Tramwaje Warszawskie planują rozpoczęcie prac w 2027 roku. W ramach zmian ma pojawić się między innymi bezkolizyjny lewoskręt w ul. Zamieniecką, dodatkowy pas ruchu i nowa organizacja przejazdu. Zmiany mają ograniczyć liczbę niebezpiecznych sytuacji i poprawić widoczność.

